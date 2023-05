Kindersicherungen getestet – einige sind lebensgefährlich!

Auch zu Hause lauern im Alltag mit Baby oder Kleinkind einige Gefahren. An der ein oder anderen Stelle können wir gut und einfach mit Kindersicherungen vorbeugen, zum Beispiel, damit der Nachwuchs nicht an den Schrank mit Putzmitteln geht, in die Steckdose oder auf den heißen Herd fasst, oder sich an einer besonders fiesen Ecke stößt.