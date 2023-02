Ab wann darf das Baby im Buggy sitzen?

Ein Buggy ist darauf ausgerichtet, dass das Kind darin frei sitzt. Um Knochen, Gelenke und Muskeln des Babys nicht zu stark zu belasten, sollte ein Baby also erst in den Buggy kommen, wenn es komplett alleine sitzen kann – also sich eigenständig in die Sitzposition bringen kann. Das ist in der Regel irgendwann zwischen dem sechsten und zwölften Lebensmonat der Fall. Wichtig zu wissen: Ein Buggy ist meist weniger gepolstert und weniger stark gefedert als ein Kinderwagen. Und euer Kind ist viel mehr Reizen von außen ausgesetzt. Die Fahrtrichtung nach vorne wird von Experten erst ab etwa einem Jahr empfohlen. Bis dahin sollten eure Kleinen noch den Blickkontakt zu Mama und Papa genießen.

Was ist bei der Liegefunktion des Buggys wichtig?

Viele Buggys haben zwar eine Rückenlehne, die man nach hinten stellen kann oder gemeinsam mit der Sitzfläche sogar komplett zur Liegefläche umbauen kann. Aufgrund der geringen Stoßdämpfung sind sie aber nicht für längere Ausflüge geeignet, wenn das Baby noch viel liegt und schläft. Vor allem kleine Babys liegen im Optimalfall in einer flachen Position, was in vielen Buggys nicht gegeben ist.

Übrigens: Auch beim Schlafen sollte das Kind optimalerweise mit einem Fünfpunktgurt gesichert sein.