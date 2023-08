Physiotherapeutin Frauke Mecher warnt davor, ein Kind hinzusetzen, solange es das noch nicht selber kann: "Sitzen wird über diverse Zwischenstufen erlernt aus den Basislagen Rücken, Bauch, Seite." Wird der Nachwuchs zu früh hingesetzt, leidet die Wirbelsäule, da die haltgebenden Muskeln noch nicht richtig ausgebildet sind. Dadurch kann es zu Haltungsproblemen wie einem "Sitzbuckel" kommen.

Dass Sitzenlernen immer individuell und schubweise erfolgt, bestätigt auch Kinderorthopäde Dr. Hartmut Gaulrapp aus München. Plötzlich sitzen wird ein Baby also nie können. Dr. Brixius erklärt den Ablauf so: "Mit drei Monaten kann das Baby den Kopf halten, mit sechs Monaten ist die Kopfkontrolle gut, es hat im Sitzen noch einen Rundrücken und kann kurzfristig alleine sitzen. Wenn Rücken-, Bauch- und seitliche Muskulatur sowie die neurologische Koordination ausreichend gereift sind, wird das Kind in der Lage sein, sich selbst hinzusetzen."

Erst krabbeln, dann sitzen

Die verbreitete Meinung, dass Babys erst sitzen, dann krabbeln und schließlich laufen, ist ein Irrtum: Die meisten Kinder lernen das Sitzen aus dem Krabbeln heraus. Mecher betont: "Erst wenn es stabil alleine sitzen kann, sollten Eltern ihr Kind auch von sich aus aufsetzen." Dass die meisten Kinder erst nach dem Krabbeln sitzen, bestätigt auch Dr. Gaulrapp. Allerdings: "Nicht wenige Kinder überspringen das Krabbeln völlig, übrigens ohne Folgen für ihre Hirnentwicklung."

Füttern auf dem Schoß?

Natürlich ist es okay, das Kind zum Füttern, Anziehen oder Spielen auf den Schoß zu nehmen. Dabei unterstützt die Körperbewegung der Eltern das Sitzen auch. Werden Babys dagegen zu früh allein hingesetzt, leidet die Wirbelsäule. Die Muskeln, die ihr später Halt geben, sind nämlich noch nicht stark genug.