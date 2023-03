Jungennamen mit H am Anfang

Hadrian

Hadrian ist eine abgewandelte Version von Adrian. Die Bedeutung des Namens geht zurück auf den lateinischen "Hadrianus" und lässt sich in etwa mit "Mann aus der Hafenstadt Adria" übersetzen.

Hannes

Hannes ist eine Kurzform von Johannes und ein biblischer Name. Johannes bedeutet im Hebräischen "Gott ist gnädig". Die weibliche Form von Hannes ist Hannah.

Hannibal

Der Name Hannibal stammt aus dem Phönizischen und setzt sich zusammen aus den Wörtern "hann" (Gnade) und "baal" (Name einer Gottheit). Hannibal bedeutet also in etwa "die Gnade Baals". In Spanien gibt es die Version Anibal, in Italien Annibale.

Haroun

Haroun ist ein arabischer männlicher Vorname und stammt aus dem Hebräischen. Die deutsche Version von Haroun ist Aaron. Haroun bedeutet "der Erleuchtete" oder "der Überbringer von Nachrichten".

Hayden

Hayden kann für Jungen und Mädchen sowie als Familienname verwendet werden. Er ist besonders im englischsprachigen Raum verbreitet. Hayden stammt aus dem altenglischen und bedeutet in etwa "die Heide" oder "der Heuhügel".

Henrik / Hendrik

Henrik (oder Hendrik) ist eine skandinavische und niederdeutsche Variante von Heinrich. In Deutschland tritt der Name seit Mitte des 20. Jahrhunderts vermehrt auf und ist heute ein beliebter männlicher Vorname. Henrik bedeutet übersetzt "der Herrscher" oder "der Hausherr".

Hjalte

Ursprünglich kommt der Jungenname Hjalte aus dem Altnordischen und trägt in dieser Verbindung die Bedeutung "der Mann aus Hjaltland". Im Schwedischen gibt es allerdings ein Wort, das dem Namen sehr ähnelt: "Hjälte" heißt übersetzt "der Held".

Hunter

Dieser Vorname wird überwiegend im englischsprachigen Raum vergeben. Ursprünglich war Hunter vor allem ein Familienname, der mit der Berufsbezeichnung des "Jägers" in Verbindung stand. Nach und nach hat sich der Name dann aber als unabhängiger Vorname etabliert hat.