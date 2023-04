Mädchennamen mit H am Ende

Sarah

Der Mädchennamen Sarah ist sehr beliebt. Er kommt in verschiedenen Sprachräumen vor. Seinen Ursprung hat der Name aber im Hebräischen. Übersetzt bedeutet er so viel wie "die Fürstin", "die Herrin" oder "die Prinzessin". Auch im Aramäischen hat Sarah eine starke Bedeutung. Dort wird der Name übersetzt mit "die Herrin des Himmels" oder "der Morgenstern".

Judith

Auch der Name Judith hat seine Wurzeln im Hebräischen. Er ist Anlehnung an das Wort "jehudit" entstanden, das "Frau von Judäa" bedeutet. Interpretiert wird der Name daher auch als "die Jüdin".

Ruth

Der biblische Name Ruth hat einen hebräischen Ursprung. Vermutlich ist der Name in Anlehnung an das hebräische Wort "ruth" für "Freundin" entstanden. Somit übernimmt der Name diese Bedeutung.

Edith

Der Mädchenname Edith hat sich aus den altenglischen Wörtern "ead" für "der Besitz" und "gyth" für "der Kampf" zusammengesetzt. Interpretiert wird die Bedeutung des Namen somit als "die vermögende Kämpferin".

Lilith

In Verbindung mit seinem hebräischen Ursprung wird dem Namen Lilith die Bedeutung "die Nächtliche", "der Nachtwind" oder "der Nachtdämon" zugeschrieben. Der Mädchenname hat aber noch eine weitere sehr starke Bedeutung: Dem jüdischen Glauben nach war Lilith die erste Frau Adams. Sie stellte sich ihm jedoch entgegen, weil sie auf Gleichberechtigung bestand. So wurde sie später durch Eva ersetzt. Heute ist der Name Lilith deshalb auch ein Symbol des Feminismus.