Bezaubernde bayerische Mädchennamen – von traditionell bis modisch

Vergessene bayerische Vornamen

Apollonia

Dieser Vorname ist von griechischer Herkunft und geht auf den griechischen Gott des Lichts, der Weissagung und der Künste zurück: Apoll. Die Bedeutung des Namens wird interpretiert als "dem Gott Apoll geweiht".

Philomena

Der Vorname setzt sich aus den altgriechischen Wörtern "philein" für "lieben" und "menos" für "Mut" zusammen. Übersetzt wird Philomena deshalb mit "die Geliebte" oder "die Freundin des Mutes".

Scholastika

Dieser schon fast vergessene Name ist abgeleitet von dem lateinischen Wort "scholasticus" für "der Schüler".

Walburga

Der etwas altmodisch klingende Mädchenname ist in Anlehnung an das althochdeutsche Wort "waltan" für "walten" und "herrschen", sowie "burg" für "die Burg" entstanden. Der Name bedeutet somit "Herrscherin in einer Burg".

Kreszentia

Kreszentia ist die deutsche Form des Namen Crescentia und hat lateinische Wurzeln. Er ist abgeleitet von dem römischen Beinamen Crescentius. Übersetzt wird der Name mit "die Wachsende".

Alte bayerische Mädchennamen

Hannelore

Dieser Mädchenname ist eine Doppelform aus den Namen Hanne, der Kurzform von Johanna, und Lore, der Kurzform von Eleonore. Seine Bedeutung wird interpretiert als "Gott ist gnädig".

Lieselotte

Lieselotte ist eine Doppelform aus der Kurzform von Elisabeth (Liese) und der Kurzform von Charlotte (Lotte). Er wird übersetzt mit "Mein Gott ist Fülle".

Rosemarie

Auch dieser Name ergibt sich aus zwei anderen Mädchennamen, aus der Verbindung von Rosa und Marie. Er bedeutet "die Rose", "die Geliebte", aber auch "die Verbitterte".

Lustige bayerische Namen

Diese Mädchennamen klingen vor allem "lustig", weil sie ursprünglich eine Verniedlichungsform anderer Vornamen sind: