Bayerische Jungennamen – bedeutungsvoll und modern

Moderne bayerische Jungennamen

Anton

Der Name Anton hat lateinische Wurzeln. Er ist die Kurzform des Namen Antonius. Übersetzt wird der Name mit "der aus dem Geschlecht der Antonier Stammende", da er auf das altrömische Geschlecht der "Antonier" verweist. In der römischen Mythologie ist "Anteo" außerdem der Sohn des Herkules.

Benedikt

Abgeleitet von dem lateinischen Namen Benedictus trägt der Jungenname Benedikt die Bedeutung "der Wohltuende" oder "der Gesegnete". Er wird auch gerne abgekürzt zu Bene oder Ben.

Hannes

Als Ableitung des Namen Jochanan, einer Form von Johannes, ist der Jungenname Hannes von hebräischer Herkunft. Er ist abgeleitet von den Worten "jahwe" für "Gott" und "chanan" für "gnädig sein". Übersetzt wird er deshalb mit "Gott ist gütig". Vor allem durch den christlichen Bezug über Johannes den Täufer im Neuen Testament hat der Name eine tiefe Bedeutung.

Kaspar/Caspar

Der Vorname Kaspar ist ein biblischer Vorname mit persischem Ursprung. Abgeleitet von dem Wort "kandschwar" für "Schatzmeister" trägt er auch dessen Bedeutung. Bekannt ist Caspar als einer der heiligen Könige im Neuen Testament, neben Balthasar und Melchior.

Lorenz

Dieser Jungenname ist eine moderne Abwandlung der Namen Laurentius und Laurenz. Er trägt die Bedeutung "der aus der Stadt Laurentum". Betrachtet man den lateinischen Ursprung, kann Lorenz abgeleitet von dem Wort "laurea" auch "der Lorbeerbekränzte" bedeuten.

Ludwig

Zwar ist Ludwig ein eher älterer deutscher Name, er erfreut sich aber auch heute wieder großer Beliebtheit. Er kommt aus dem Althochdeutschen, wo er von den Wörtern "hlut" für "berühmt" und "wig" für "der Kampf" abgeleitet ist. Seine Bedeutung wird somit interpretiert als "der berühmte Krieger".

Maximilian

Seine Wurzeln hat der Vorname Maximilian in dem lateinischen Wort "Maximus", was "der Größte" bedeutet. Häufige Abkürzungen, die sich auch als eigenständige Namen etabliert haben, sind Maxi oder Max.

Paul

Paul ist einer der beliebtesten Babynamen im bayerischen Raum. Er bedeutet in etwa "der Kleine" und ist in Anlehnung an den Apostel Paulus entstanden.

Samuel

Der Name Samuel kommt aus dem griechischen Sprachraum – er geht aber auf die hebräischen Worte "shama" für "hören" und "el" für "Gott" zurück. Die Namensbedeutung wird deshalb üblicherweise interpretiert als "der von Gott Erhörte" oder "Gott hat erhört". Vor allem in Süddeutschland wird der Name gerne vergeben.

Valentin

Der Jungenname Valentin hat eine lateinische Herkunft. Er wird übersetzt mit "der Starke" und "der Gesunde". Bekannt ist der Vorname vor allem durch den Heiligen Valentin, den Patron der Liebenden.