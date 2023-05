Jungennamen mit X – diese Vornamen sind wirklich außergewöhnlich

Jungennamen mit X am Ende

Jungennamen mit der Endung X klingen nicht so hart wie Jungennamen mit X am Anfang.

Bendix

Bendix ist eine Kurzform von Benedikt. Der Name geht auf das lateinische "benedicere" zurück, was beglückwünschen oder segnen heißt. Die Bedeutung von Benedix lautet also: "der Gesegnete" oder "der, der Gutes sagt". Benedikt ist bei uns ein geläufiger Name, Bendix eher ungewöhnlich.

Felix

Felix ist ein spopulärer männlicher Vorname in Deutschland und taucht seit Jahren immer wieder auf den Hitlisten der beliebtesten Vornamen auf. Kein Wunder: Schließlich steht er für "der Glückliche" und "der Erfolgreiche". Der Name stammt urprünglich aus dem Römischen und geht auf das lateinische Wort "felicis" (= glücklich, erfolgreich) zurück.

Knox

Angelina Jolie und Brad Pitt haben eine Vorliebe für Jungennamen mit X. Den Namen Knox kannten bis zur Geburt des Jolie-Pitt-Sprösslings vermutlich nicht viele. Seither wird er aber immer beliebter. Ursprünglich war es ein schottischer Nachname; im Gälischen bedeutet "cnoc" kleiner Hügel. Übersetzt ist Knox also "der Mann vom kleinen Hügel". Wie niedlich!

Lennox

Der Name Lennox hat eine walisische und eine schottische Herkunft. In Schottland geht er auf einen Ort mit gleichem Namen zurück – auch viele Clans und Familien trugen Lennox als Nachnamen, wenn sie von dort kamen. Im Walisischen wurde Lennox vom Wort "llyfn" abgeleitet, was ruhig bedeutet. Lennox ist also "der Ruhige".

Maddox

Noch ein Name, den Angelina Jolie und Brad Pitt in die Welt trugen. Der Name hat einen walisischen Ursprung und geht auf die Sage über einen Prinzen zurück, der 300 Jahre vor Christoph Kolumbus zur Neuen Welt gesegelt sein soll. "Mad" steht im Walisischen für "glücklich", Maddox ist somit "der Glückliche". Manchmal findet man auch die Schreibvarianten Madoc oder Madog.

Phoenix / Phönix / Phinix

"Phoninix" bedeutet im Altgriechischen "dunkelrot" sowie "Hoffnung" und "Frieden". Bekanntester Namensträger ist ein mythischer Vogel, der am Ende seines Lebens stirbt, um aus seiner Asche wieder neu zu erstehen. Der Vorname Phoenix steht daher auch für "der Wiedergeborene" oder "der neugeborene Sohn". Neben Phoenix kommen im Deutschen auch die Formen Phönix oder Phinix vor.