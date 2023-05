Mädchennamen mit X – charmant und selten

Mädchennamen mit X am Anfang

Xandra

Xandra ist eine verselbstständigte Form von Alexandra. Der Name stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet "Beschützerin". Andere Formen des Namens sind Xandi, Xandrine und Xana.

Xanthia

Der Name Xanthia leitet sich vom altgriechischen Wort "xanthos" (blond, gelb) ab. In der griechischen Mythologie ist Xanthos der Name von unsterblichen Pferden, in anderen Überlieferungen ist es der Name von Titanen.

Xenia / Xena

Xenia ist wohl der geläufigste Name mit X. Er stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet "gastfreundlich" oder auch "fremd". Xenia ist in Russland aber auch in Deutschland ein verbreiteter Name.

Xheva

Xheva ist ein albanischer Kurzname. Er leitet sich von Xhevahire ab, was türkischen Ursprungs ist und "Edelstein" bedeutet.

Ximena

Ximena ist ein spanischer Name, dessen Ursprung ungeklärt ist. Er kommt auch in der Form Jimena vor und ist wahrscheinlich eine Ableitung des Namen Simone, der hebräischen Ursprungs ist und "Gott hat erhört" bedeutet.

Xyla

Der Name Xyla ist griechischen Ursprungs, wo "xylos" die Bedeutung "hölzern" oder "Holz" hat, was sich auch in der Bezeichnung Xylophon für ein hölzernes Schlaginstrument widerspiegelt.