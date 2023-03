Arabische Jungennamen: außergewöhnlich und besonders klangvoll

Beliebte arabische Jungennamen

Amir

Der Name Amir ist das männliche Pendant zu dem Mädchennamen Amira. Er leitet sich von dem arabischen Wort "amir" ab, das übersetzt werden kann mit "der Befehlshaber". Diese Bedeutung übernimmt der Name somit überwiegend – obwohl es im Persischen zudem die Interpretation "der Prinz" – und im Afghanischen die Übersetzung "der Anführer" gibt.

Basir

Der Jungenname bedeutet im Islamischen in etwa "Der Sehende" und ist somit einer der 99 Synonyme für Allah.

Bassam

Der arabische Vorname Bassam hat eine ganz besonders schöne Bedeutung. Er kann übersetzt werden mit "der Lächelnde".

Kamal

Das arabische Wort "kamal" bedeutet "Vollkommenheit" – diese Bedeutung übernimmt der Jungenname somit. Allerdings gibt es auch eine Verbindung zu indischen Wurzeln, wo der Name mit "Lotos" übersetzt wird.

Nadir

Nadir beschreibt im Türkischen etwas, das es selten gibt. Die Bedeutung des Vornamens wird daher interpretiert als "der Einzigartige" oder auch "der Wertvolle".

Melih

Der Vorname ist arabischen Ursprungs und wird gerne im türkischen Sprachraum vergeben. Seine Übersetzung bedeutet nicht weniger als "der, der die Schönheit besitzt".

Said

Said ist nicht nur ein Vorname, auch als Familienname kommt er im Arabischen häufiger vor. Das Wort "said" bedeutet "glücklich" – daher kann der Vorname übersetzt werden mit "der Glückliche" oder "der Fröhliche".

Samir

Abgeleitet von dem Wort "samara", das so viel wie "plaudern am Abend" bedeutet, kann der Vorname Samir übersetzt werden mit "der Unterhalter". Es gibt allerdings noch weitere Interpretationen, die mit dem Namen in Verbindung stehen: "der Prinz", "der Unbesiegbare" und "der Schöne".

Rayan

Rayan ist ein Name, der aus dem Koran kommt. Dort wird ein Paradies beschrieben, in dem es das siebte Tor des Himmels mit dem Namen Al-Rayyan gibt. Die Bedeutung des Namen wird im Persischen übersetzt mit "der Kluge" oder "der Denker". Ürigens kann der Vorname auch an Mädchen vergeben werden.

Karim

Der Jungenname wird übersetzt mit "der Großzügige", "der Vornehme" oder auch "der Barmherzige". Schöne Bedeutungen also, dir ihr eurem Jungen mit diesem Vornamen mit auf den Weg geben könntet. Der Name Karim ist übrigens einer der 99 Namen Allahs im Islam.

Latif

Der sanfte Klang des Namen passt gut zu seiner Bedeutung: Latif wird interpretiert als "der Sanftmütige" oder "der Freundliche".

Qadir

Der Name Qadir hat sich herausgelöst aus der Wortzusammensetzung "Abd-al-Qadir", die so viel bedeutet wie "Diener des Mächtigen (Allah)". In diesem Sinne kann Qadir übersetzt werden mit "der Mächtige" oder auch "der Kraftvolle".

Zahir

Die persische Bedeutung des Namens ist "der Liebende", "der Helfer" oder auch "der Beschützer".

Zayn

Weltweite Bekanntheit hat der Vorname durch den Popsänger Zayn Malik erhalten – und passend für ein Mitglied einer Boyband bedeutet der Name "der Schöne".