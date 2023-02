Arabische Mädchennamen: bedeutungsvoll und einzigartig

Arabische Vornamen mit mythologischer Bedeutung

Ariana

Der Vorname Ariana hat mehrere Bedeutungen. In der griechischen Mythologie trug diesen Namen die Tochter des Königs Minos von Kreta. In dieser Bedeutung kann Ariana übersetzt werden mit "die Heilige" oder "die Reine". Im Albanischen bedeutet der Vorname dagegen "die einen Ausweg Findende".

Liara

Der Vorname mit althebräischer Herkunft wird in Deutschland bisher eher selten vergeben, nimmt aber deutlich an Beliebtheit zu. Seine Bedeutung ist besonders schön, da er sich von dem Wort "lior" ableitet, das in etwa mit "Ich habe ein Licht" übersetzt werden kann. Interpretiert wird Liara daher als "die Leuchtende" und "das Licht". In der römischen Mythologie trägt außerdem die Göttin des inneren Friedens diesen Namen.

Nuriel

Im Hebräischen bedeutet Nuriel "Feuer Gottes" oder "Mein Licht/meine Leuchte ist Gott". Die Kurzform Nuri hat sich mittlerweile als eigenständiger Name herausgelöst und bedeutet "Mein Licht" oder "die Flamme". In der jüdischen Mythologie heißt der Engel der Hagelstürme Nuriel und mit ihm wird die Eigenschaft verbunden, Böses abzuwehren. Deshalb ist der Name Nuriel häufig in orientalischen und hebräischen Amuletten eingraviert, die oft von Schwangeren bei sich getragen werden.