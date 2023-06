Schöne Klassiker: Französische Jungennamen, die toll klingen

Jean

Jean leitet sich von Johannes ab und bedeutet "Gott ist gütig" und ist in Frankreich ein sehr beliebter Name, der sich auch gut für Doppelnamen eignet.

Lionel

Lionel bedeutet "kleiner Löwe" und war in der Spätantike ein Beiname von mutigen Kämpfern und wurde für Tapferkeit oder Unerschrockenheit vergeben.

Luc

Luc ist die französische Variante von Lukas, er kann sich aber auch vom altgriechischen "leucos" für "hell" ableiten. Metaphorisch trägt der Name die Bedeutung "der ins Licht geborene". Wir finden diese Bedeutung sehr schön, ihr vielleicht auch?

Maurice

Der Name Maurice stammt ursprünglich aus dem Altgriechischen und bedeutet "der Dunkelhäutige" oder "der aus Mauretanien stammende". Mauricius war in Rom ein verbreiteter Beiname.

Noel

Der Name Noel leitet sich vom lateinischen Ausdruck "dies natalis" (Geburtstag) ab. Oft hatte der Name auch eine religiöse Bedeutung und wurde an Kinder vergeben, die an Weihnachten geboren wurden, da es auch das französische Wort für diesen Feiertag ist.

Pascal

Der Name Pascal geht auf das Osterfest und das jüdische Pessach-Fest zurück und bedeutet "der Österliche" oder "der an Ostern geborene".

Remy

Der Name Remy hat zwei mögliche Ursprünge. Abgeleitet vom lateinischen "remedius" kann er "Heilmittel" bedeuten, von "remex" stammt die Bedeutung "der Ruderer".

Serge

Serge ist in Frankreich ein sehr verbreiteter Name. Er leitet sich vom altrömischen Familiennamen der Sergier ab, die Schneider für feine Stoffe so wie Seide waren.

Thierry

Thierry ist die moderne, französische Form des Namens Theoderich oder Thuidareiks und bedeutet "Herrscher des Volkes". Theoderich war ein bekannter König der Ostgoten, der den Namen bereits in der Spätantike im späteren Frankreich verbreitete.

Yves

Yves geht auf das althochdeutsche Wort "iwa" für "Eibe" oder "Bogen" zurück und bedeutet im übertragenen Sinne "der Bogenschütze". In Frankreich ist der Name sehr beliebt und wird auch in Deutschland immer populärer.