Schöne spanische Jungennamen – das sind unsere Lieblinge!

Seltene spanische Jungennamen

Álvaro

Alvaro ist das spanische Pendant zu dem deutschen Jungennamen Albrecht. Er wird im spanischsprachigen Raum zwar ab und an vergeben, ist in Deutschland jedoch bisher eher selten. Der Name bedeutet "Wächter" oder "Hüter".

Bernardo

Dieser Jungenname entspricht in etwa dem deutschen Namen Bernhard. In die althochdeutschen Wortbestandteile zerlegt, geht der Vorname auf "bero" für "der Bär" und "harti" für "stark" zurück. Die beliebteste Interpretation ist "der starke Bär".

Eliodoro

So besonders dieser Name klingt, so bedeutungsvoll ist er. In der griechischen Mythologie heißt der Sonnengott Helios. Davon abgeleitet ist der Vorname Eliodoro entstanden und bedeutet "Geschenk der Sonne".

Guillermo

Guillermo entspricht dem deutschen Namen Wilhelm. Abgeleitet von dem althochdeutschen Wort "willio" für "die Entschlossenheit" und "der Wille" und dem Wort "helm" für "Schutz", bedeutet Guillermo "der entschlossene Beschützer".

Justino

Der Jungenname ist die spanische und auch portugiesische Variante von Justin. Er bedeutet "der Gerechte".

Máximo

Máximo hat lateinische Wurzeln. Abgeleitet von dem Wort "maximus" bedeutet der Vorname "der Größte".

Nazario

Der Jungenname Nazario leitet sich vermutlich von dem hebräischen Wort "netser" ab, welches "der Zweig" aber auch "der Spross" bedeutet. In diesem Sinne kann die Bedeutung des Namen interpretiert werden als "der Spross". Gleichzeitig heißt die Stadt, in der Jesus lebte, Nazareth. Auch davon kann der Vorname eine Ableitung sein.

Pepino

Dieser Name klingt wirklich niedlich. Aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet er "Gott fügt (einen Sohn) hinzu". Die direkte Übersetzung aus dem Spanischen bedeutet allerdings "die Gurke".

Reyes

Reyes wird als Unisex-Name vergeben. Wird er direkt aus dem Spanischen übersetzt, bedeutet er "die Könige".

Vidal

Abgeleitet von dem lateinischen Wort "vitalis" für "lebendig" bedeutet der Jungenname Vidal in etwa "der Lebendige" oder auch "der Kräftige".