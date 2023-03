Spanische Mädchennamen: temperamentvoll und elegant

Beliebte spanische Vornamen für Mädchen

Adora

Das spanische Wort "adoración" bedeutet übersetzt "die Verehrung". Adora kann daher verstanden werden als "die Verehrte", "die Begehrte" oder auch "die Beliebte". Diese Bedeutung trägt der Name übrigens auch im Englischen (von "adore") und im Französischen (von "adorer").

Adriana

Adriana ist das weibliche Pendant zu dem Jungennamen Adrian und bedeutet übersetzt "die aus Adria Stammende". Der Name hat lateinische Wurzeln und in der römischen Mythologie wacht Adriana als Herrscherin über die Hafenstadt Adria und beschützt ihre Bewohner und das Meer.

Alena

Abgeleitet von dem altgriechischen Wort "helene", für "die Fackel" oder "die Sonnenstrahlen", kann die Bedeutung des Namen Alena interpretiert werden als "die Sonnengleiche". Es gibt aber auch einen hebräischen Ursprung des Namens, als Ableitung des Wortes "migdal". Hiernach übernimmt Alena die Bedeutung "die Erhabene".

Ariadna

Dieser Mädchenname trägt die Bedeutung "heilige Frau". In der griechischen Mythologie heißt die Tochter des Königs Minos von Kreta Ariadne. Sie hilft Theseus aus einem Labyrinth zu finden, indem sie ihm ein Wollknäuel mitgibt.

Aurora

Der Vorname Aurora klingt schon bedeutungsvoll und seine Übersetzung ist ebenso schön: "die Morgenröte". In der römischen Mythologie trägt nämlich die Göttin der Morgenröte diesen Namen.

Bonita

Dieser Mädchenname ist ein Kompliment in sich! Im Spanischen bedeutet das Wort "bonita" übersetzt "die Hübsche" oder "die Schönheit". Daher wird der Name auch gerne als Kosename verwendet.

Camila

Abgeleitet wird der Vorname von dem römischen Beinamen Camillus, der eine Bezeichnung für "junge Messdiener" war. In einer genauen Übersetzung könnte Camilla daher verstanden werden als "die junge Messdienerin". Die Bedeutung des Vornamen wird aber auch häufig interpretiert als "die Edle" oder "die Ehrbare".

Constanza

"Constare" ist das lateinische Wort für "standhalten". Constanze bedeutet also in etwa "die Standhafte" oder "die Beständige".

Esperanza

Der Mädchenname Esperanza leitet sich von dem lateinischen Wort "sperare" für "hoffen" ab. Und auch Esperanza ist nach wie vor im Spanischen ein Wort für "Hoffnung". Ein toller Name also für euren Nachwuchs.

Estella

Der Name Estella ist von dem lateinischen Wort "stella" abgeleitet und trägt die strahlende Bedeutung "der Stern".

Fernanda

Als weibliche Form des Jungennamen Ferdinand, den im Übrigen viele Herrscher trugen, übernimmt Fernanda dessen Interpretation als "kühne Beschützerin".

Isabelita

Isabelita ist die portugiesische und spanische Form des deutschen Vornamen Elisabeth. Ausgehend von dem hebräischen Wort "elischewa" bedeutet der Name "Gott schwört". Isabelita kann daher interpretiert werden als "die göttliche Schöne" oder auch "der Schwur Gottes".

Julieta

Der Mädchenname bedeutet abgeleitet von dem lateinischen Wort "Iovilius" in etwa "dem Jupiter geweiht" oder "aus der Familie der Julier stammend". Julieta ist die portugiesische und spanische Form von Julia.

Letizia

Auch dieser Vorname hat eine sehr schöne Bedeutung. Abgeleitet von dem lateinischen Wort "laetitia" für "die Fröhlichkeit" oder "die Freude", bedeutet Letizia "die Fröhliche".

Lucia

Im Lateinischen bedeutet "lux" übersetzt "das Licht". Die Bedeutung des Mädchennamen Lucia wird deshalb interpretiert als "die Lichtbringende".

Paloma

In der genauen Übersetzung bedeutet Paloma "die Taube". Paloma ist auch eine Heilige in Spanien: Sie ist die Schutzpatronin für alle Feuerwehrleute.

Perla

Perla ist ein sehr beliebter Name in Spanien, der gerne vergeben wird. Er bedeutet "die Perle".

Sierra

Bekannt als Bezeichnung für Gebirgsketten, wie beispielsweise die Sierra Nevada, bedeutet der Name ebendies: "das Gebirge" oder auch "der Gebirgszug".

Sofia

Der Mädchenname Sofia ist altgriechischen Ursprungs und bedeutet übersetzt "die Tugendhafte" und "die Weise".

Valeria / Valentina

Zurückzuführen sind die Vornamen Valeria und Valentina auf das lateinische Wort "valere", das "gesund sein" oder "stark sein" bedeutet. Die schöne Bedeutung der Namen kann daher interpretiert werden als "die Starke" und "die Gesunde".

Vega

Dieser Mädchenname ist in Spanien sehr populär. Vega ist ursprünglich der Name eines Sterns im Sternbild Lyra. Betrachtet man die arabischen Wurzeln des Namen, so kann seine Bedeutung auch interpretiert werden als "schnappender Adler".