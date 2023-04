Jungennamen mit M am Anfang

Michael

Michael ist hebräischen Ursprungs und bedeutet in etwa "Wer ist wie Gott?". Namensgeber ist der Erzengel Michael, der im Alten Testament den Teufel bekämpft. Michael wird häufig mit "Micha" abgekürzt.

Marco

Marco ist die italienische Form von Markus, wird aber auch in Deutschland häufig vergeben. Markus geht auf den lateinischen Begriff "mart-kos" zurück, was in etwa "dem Mars geweiht bedeutet". Mars ist der römische Kriegsgott, weshalb Markus häufig mit "der Kriegerische" übersetzt wird.

Moritz

Der Vorname Moritz ist lateinischen Ursprungs und geht zurück auf den Heiligen Mauritius. Das lateinische Wort "maurus" geht zurück auf den griechischen Begriff "maurós", was "schwarz" oder "dunkel" bedeutet.

Matthias

Matthias ist ein biblischer Name und geht auf den hebräischen Namen Mattatias zurück. Er trägt die Bedeutung "von Jahwe gegeben" bzw. "Geschenk Gottes".

Maximilian

Maximilian geht auf den lateinischen Vornamen Maximus zurück, was sich mit "der Größte" übersetzen lässt. Maximilian ist nach wie vor ein beliebter deutscher Vorname und wird häufig mit "Max" oder "Maxi" abgekürzt.

Matteo

Der Name Matteo ist die italienische Version von Matthias bzw. Matthäus und bedeutet demnach ebenfalls "von Jahwe gegeben". Matteo wird auch in Deutschland oft als Vorname verwendet.

Merlin

Der Name Merlin ist keltischen Ursprungs und bedeutet übersetzt "Düne" oder "Hügel am Meer". Im Lateinischen lässt sich außerdem die Bedeutung "der Falke" finden. Der Sage nach war Merlin ein Zauberer und Berater von König Artus.

Marcel

Marcel ist ein französischer Name, der seinen Ursprung im Lateinischen hat und "der Kämpfer" bedeutet. Eine weitere Interpretation erkennt Marcel als französische Form von Markus an, was ihm die Bedeutung "dem Mars geweiht" geben würde.

Marlon

Marlon ist ein Name keltischer Herkunft und lässt sich mit "kleiner Falke" übersetzen. Marlon war ursprünglich vor allem im englischsprachigen Raum verbreitet, ist aber heute auch ein beliebter Vorname in Deutschland.

Martin

Der Jungenname Martin ist lateinischen Ursprungs und geht auf den Namen Martinus zurück. Er lässt sich mit "Sohn des Mars" übersetzen. Mars ist der römische Kriegsgott. Martin war besonders in den 1960er- bis 1990er-Jahren ein sehr beliebter deutscher Vorname.

Markus

Die Bedeutung des männlichen Vornamens Markus lässt sich im Lateinischen finden: Markus leitet sich von "mart-kos" ab, was sich mit "dem Mars geweiht" übersetzen lässt. Da Mars der römische Kriegsgott ist, wird der Name Markus häufig einfach als "der Kriegerische" interpretiert.

Malte

Malte ist ein Name deutsch-dänischen Ursprungs und eine Kurzform des germanischen Namens Helmolt. Helmolt setzt sich aus den althochdeutschen Begriffen "helm" (Helm, Schutz) und "waltan" (walten, herrschen) zusammen. Der Name Malte lässt sich also mit "herrschender Beschützer" übersetzen.

Maurice

Maurice lässt sich wie der Vorname Moritz auf das lateinische Wort "maurus" zurückführen, was "schwarz" oder "dunkelhäutig" bedeutet. Auch im Griechischen findet man den Begriff "mawre" (schwarz).

Manuel

Manuel ist die Kurzform des biblischen Namens Immanuel. Dieser setzt sich zusammen aus den hebräischen Begriffen "immanu" (mit uns) und "el" (Gott). Manuel lässt sich also mit "Gott ist mit uns" übersetzen.

Mario

Mario ist ein italienischer männlicher Vorname, der auch in Deutschland verbreitet ist. Er geht auf den lateinischen Namen Marius zurück, der in etwa "der Mann vom Meer" bedeutet. Alternativ kann der Name Mario auch von dem römischen Kriegsgott Mars abgeleitet werden.

Marius

Marius war ursprünglich ein römischer Familienname, der mittlerweile ein beliebter deutscher Vorname ist. Er lässt sich auf die lateinischen Begriffe "maris" (männlich) und "mare" (Meer) beziehen, was sich mit "der Mann vom Meer" übersetzen lässt. Gleichzeitig kann Marius als Abwandlung von Markus gesehen werden, was ihm die Bedeutung "der Kriegerische" geben würde.

Marvin

Die Bedeutung des Namens Marvin lässt sich im Althochdeutschen finden: Dort steht "mari" für "berühmt" oder "groß" und "wini" für "Freund". Marvin lässt sich also mit "der große Freund" oder "der berühmte Freund" übersetzen.