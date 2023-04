Mädchennamen mit M und 6 Buchstaben

Madita

Madita ist die skandinavische Koseform von Margarete oder Margareta. Diese Namen haben wiederum einen griechischen und lateinischen Ursprung. Das griechische Wort "margarites" und das lateinische Wort "margarita" bedeuten beide übersetzt "die Perle". Madita wird daher oft die "kleine Perle" genannt.

Marisa

Die Herkunft der Namens Marisa, manchmal auch Marissa geschrieben, ist nicht bekannt. Es wird allerdings spekuliert, dass Marisa von dem lateinischen Titel "Stella Maris", was übersetzt "Meerstern" bedeutet, abgeleitet wurde. Stella Maris wird in der Kirche auch als Marientitel verwendet und symbolisiert die Schutzpatronin der Seefahrer.

Mascha

Mascha ist die russische Koseform von Maria und übernimmt somit auch die Bedeutung des Namens als "die Wohlgenährte".

Milena

Milena ist ein slawischer Name, der aber auch in Spanien und Italien vorkommt. Milena geht auf das altslawische Wort "mil" für "gütig", "freundlich", "lieb" oder "teuer" zurück. Deshalb wird Milena gerne als "die Freundliche", "die Gütige" oder "die Liebe" interpretiert.

Muriel

Muriel ist ein keltischer Mädchenname. Auf Keltisch bedeutet "Muir" so viel wie "Meer" und "geal" so viel wie "strahlend" oder "hell". Daraus wird für Muriel die Bedeutung "glänzendes Meer" abgeleitet. Eine beliebte Variante des Namens ist auch Mariel.

Mädchennamen mit M und 5 Buchstaben

Maike

Maike, oder auch Meike geschrieben, ist ein durchaus beliebter Name in Deutschland und die friesische Version von Maria. Auch die Bedeutung des Namens leitet sich von Maria ab. Maike ist somit auch "die Wohlgenährte".

Maria

Der christliche Name Maria ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Namen auf der ganzen Welt. Vor allem in katholisch geprägten Ländern wird er gerne als Mädchenname vergeben und ist in vielen Ländern auch als zweiter männlicher Vorname üblich. Maria ist die lateinische Abwandlung von Mirjam, dem Namen der Prophetin und Schwester von Moses im alten Testament. Im neuen Testament ist Maria bekanntlich die Mutter von Jesus und wird deshalb auch als Mutter Gottes angesehen. Interessanterweise wird Maria erst seit dem 16. Jahrhundert als Mädchenname vergeben, da die Kirche aufgrund der engen Verbindung zur Mutter Gottes lange Zeit verbot Mädchen Maria zu taufen. Aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet Maria so viel wie "die Wohlgenährte".

Marie

Marie ist ein sehr beliebter Mädchenname in Deutschland. Der Name leitet sich von dem hebräischen und durch die Bibel geprägten Namen Maria ab. Marie übernimmt somit auch die Bedeutung dieses Namens und wird auch als "die Wohlgenährte" interpretiert.

Malin

Malin ist eine schwedische Kurzform des Namens Magdalena und übernimmt somit auch seine biblische Bedeutung.

Malou

Malou ist in verschiedenen Kulturen ein beliebter Mädchenname. In Belgien wird Malou oft als Koseform von Marie-Louisa verwendet und bedeutet übersetzt "kleines Mädchen", "die Widerspenstige" oder "die mutige Kriegerin". Aber auch auf Hawaii und in Indonesien heißen viele Mädchen Malou. Dort trägt der Name meistens die Bedeutung "die Friedliche" oder "die Scheue".

Maren

Der Mädchenname Maren wurde von dem lateinischen Wort "marinus" hergeleitet, was übersetzt "am Meer gelegen" und "am Meer lebend" bedeutet. Maren ist also "die am Meer Lebende", wird aber auch manchmal als "Stern des Meeres" interpretiert.

Marta

Marta ist ein sehr beliebter Mädchenname im Süden Europas. Der Name kommt aus dem Aramäischen und bedeutet entweder "die Herrin" oder "die Schöne".