Jungennamen mit A am Anfang

Aaron

Aaron kommt, je nach unterschiedlicher historischer Quelle entweder aus dem Hebräischen oder aus dem Ägyptischen. Seine Bedeutung ist nicht eindeutig bekannt und könnte etwa "Erleuchteter", "großer Kämpfer" oder "Held" sein. Er ist in ähnlichen Formen auch beliebt in den Niederlanden und im englischen Sprachraum.

Albert

Vom ursprünglichen Namen Adalbert hergeleitet, setzt sich der Name aus den althochdeutschen Wörtern berühmt und edel gesinnt zusammen. Diese Wurzeln teilt Albert sich mit Albrecht, beides Namen, die im 19. Jahrhundert in Deutschland beliebt waren, inzwischen jedoch ein Revival in jüngeren Generationen erleben.

Adam

Adam war in der Bibel der erste Mensch auf Erden, der Name stammt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie "Erstling" oder "der von roter Erde genommene Mensch". Der Name ist in West- und Osteuropa, aber auch im arabischen Raum verbreitet.

Adrian

Der Name Adrian wurde abgeleitet vom lateinischen "hadrian" und geht höchstwahrscheinlich auf die italienische Hafenstadt Adria zurück. Von Adrian gibt es auch viele unterschiedliche europäische Variationen, so wie Adorján aus dem Ungarischen oder Adriano aus dem Italienischen.

Alfred / Alfie

Ein weiterer Name mit Herkunft aus dem Althochdeutschen, der sich aus den Wörtern für Naturgeist und Ratgeber zusammensetzt. Alfred, und der dazugehörige Kosename Alfie ist vor allem im Englischen populär, kommt aber auch oft im skandinavischen Raum vor.

Ahmad / Ahmed

Der vor allem bei Muslimen beliebte Vorname stammt aus einer Überlieferung eines von Jesus von Nazaret angekündigten Gesandten. Dieser wird von islamischen Historikern mit dem Propheten Mohammed gleichgesetzt. Ahmed bedeutet auf arabisch hochgelobt.

Achim

Die Kurzform des hebräischen Namens "Joachim" bedeutet "der von Jehova aufgezogene" und hat, damals noch als Jojakim, den Hintergrund eines biblischen Königsgeschlechts. In fast allen europäischen Ländern kommt der Name Joachim oder Achim in Abwandlungen vor, beispielsweise im finnischen Akim oder im polnischen Achym.

Abraham

Abraham ist, wie Adam, durch seine hebräische Herkunft stark mit den Glaubensrichtungen des Judentum, Islam und Christentum konnotiert. Der Name heißt übersetzt "Vater der vielen Völker", denn Abraham war laut Überlieferung der Stammvater Israels.

Alexander / Alex

Der Name Alexander ist ein wahrer Klassiker – zeitlos und selten trendgebunden. Mit dem Namen wird oft Alexander der Große verbunden, weshalb ihm eine gewisse Charakterstärke inneliegt. Er kommt aus dem Griechischen und bedeutet "der Männerbeschützende".

Oft wird auch die Abkürzung Alex benutzt – sie wirkt lockerer. Während der Name Alexander historisch anmutet, ist seine Abkürzung frischer, moderner und oft jugendlicher.

Andreas / André

Der in der 60er-Generation beliebte Name stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie "der Männliche" oder "der Tapfere". Die Verbreitung des Namens in Europa erfolgte vor allem nach dem Apostel Andreas, der Bruder Petrus'. Die Varianten André und der Spitzname Andi oder Andy sind in Deutschland weit verbreitet.

Anton / Anthony

Als Kurzform vom lateinischen Antonius ist Anton der Familienname eines berühmten romanischen Geschlechts. Die etymologische Bedeutung aus dem Altgriechischen könnte etwa mit preiswürdig oder unschätzbar übersetzt werden, zusammengesetzt aus "anti" (dagegen) und "onius" (käuflich). Die englische Form Anthony ist im angelsächsischen Sprachraum ein sehr beliebter Vorname.

Ansgar

Ansgar stammt aus dem skandinavisch-germanischen Raum. Seine etymologische Herkunft beläuft sich auf die Wörter "ans" (Gottheit) und "gair" (Speer) und kann daher mit "Götterspeer" übersetzt werden. In Skandinavien ist Ansgar ein beliebter Königsname.

Aljoscha

Aljoscha ist eine Kurzform des russischen Namens Alexej. Übersetzt bedeutet der Name so etwas wie "der Beschützer", genauer "der Männer Abwehrende". Obwohl der Name selbst abgeitet ist, gibt es hierfür noch viele weitere Koseformen, zum Beispiel Joschi oder Josh.

Armin

Ursprünglich aus dem Indogermanischen "ermin/irmin" bedeutet der Name entweder "groß, gewaltig" (germanisch) oder "Beschützer" (persisch). Überlieferungen zufolge wurde der Name in Europa durch Arminius, dem Fürst der Cherusker, verbreitet.