Jungfrau-Männer sind oft sehr schüchtern, sie halten sich gern im Hintergrund auf und sind nicht so für Spontanität zu haben. Wenn du mit einem Jungen befreundet bist, der vom Sternzeichen her Jungfrau ist, kannst du dich super glücklich schätzen, denn er ist ein absolut loyaler und treuer Freund mit einem Hauch trockenen Humor. Auch wenn du ein Baby in diesem Sternzeichen erwartest: Schöner als mit einem Jungfrau-Baby kann es dich gar nicht treffen!

In unserem Video zeigen wir dir schöne Jungennamen für das Sternzeichen Jungfrau, die garantiert auch zu deinem Nachwuchs passen.