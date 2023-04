Schöne Jungennamen mit T – kraftvoll und abwechslungsreich

Jungennamen mit T am Anfang

Taylor

Der Name Taylor ist schon seit langer Zeit als Familienname im Gebrauch. Tailleor und Taylor bedeuten in Französisch und Englisch "Schneider" und waren im Mittelalter ein Nachname, der den Mitgliedern der Schneiderzunft gegeben wurde. Mittlerweile wird Taylor als ein universaler Vorname für Jungen und Mädchen benutzt. Andere Schreibweisen sind Tyler oder Tayler.

Terence

Terence hat einen lateinischen Ursprung und war ein Eigenname, dessen Bedeutung heute nicht mehr nachvollziehbar ist, in der Form Terentius jedoch noch in der altertümlichen Form erhalten ist. Im Italienischen findet sich der Vorname Terenzio und der Nachname Terenzi. Terry ist eine Kurzform dieses Namens, die besonders in englischsprachigen Ländern verbreitet ist.

Tobias

Ein in Deutschland häufig vergebener Name ist Tobias, der sich von dem Hebräischen "Tuvijah" (Gott ist gütig) ableitet. Der Name ist bereits aus der Bibel überliefert und wurde von Propheten und Heiligen getragen. Kurzformen des Namens lauten Tobi, Tobin oder Tobey.

Thomas

Thomas ist ein beliebter Jungenname und in vielen Ländern verbreitet. Der Name stammt ursprünglich aus dem Aramäischen und bedeutet "Zwilling" oder "gleich aussehender Mann". Thomas war laut biblischer Überlieferung auch einer der zwölf Jünger Jesu. Verschiedene Versionen des Namens finden sich im Polnischen (Tomasz, ausgesprochen Tomasch), Italienischen (Tomasio), Spanischen (Tomás) und Finnischen (Tuomas). Der Kurzname Tom leitet sich von diesem Namen ab.

Trevor

Trevor stammt aus dem Walisischen, bedeutet in etwa "großes Dorf" und war ursprünglich ein Familienname. Heute wird der Name häufiger als Vorname vergeben und es gibt ihn auch in der Variante Trever und der Kurzform Trev.

Tristan

Für diesen Namen gibt es mehrere Bedeutungen. Einerseits kann er sich vom keltischen Wort "drest" (Lärm) ableiten oder vom lateinischen Wort "tristis" (traurig). Der Name findet sich häufig in unterschiedlichen Schreibweisen, darunter Tristen, Trystan oder Tristin. Bekannt ist der Name vor allem durch das in Cornwall und Irland spielende ritterliche und minnelyrische Stück "Tristan und Isolde".

Jungennamen mit T und 3 Buchstaben

Tad/Ted

Tad und Ted sind Kurzformen von Thaddäus, der in der Bibel einer der Jünger Jesu ist. Der Name ist Aramäisch und bedeutet in etwa "mutiges Herz". Der Name ist vor allem in England und den USA verbreitet und kommt auch in der Koseform Teddy häufig vor.

Til

Der Name Til entstand aus altdeutschen Namen, die mit "Diet" anfangen. "Diot" bedeutet "das Volk" und wird auch für diesen Namen als Ursprung genannt. Bekanntester Träger des Namens ist der deutsche Regisseur und Schauspieler Til Schweiger.

Thy

Thy ist eine Kurzform des Namens Tyrone, der als Nachname verwendet wurde und sich von einer Grafschaft im Norden Irlands ableitet. Im gälischen Irisch ist das Wort "tir" eine Entsprechung für "Land".

Jungennamen mit T und 4 Buchstaben

Tate

Der Name Tate leitet sich vom Altnordischen "teitr", das "heiter" und "froh" bedeutet. Der Name wurde zuerst als Familienname im angelsächsischen England vergeben, bevor er zu einem Vornamen wurde. Die Tate Gallery ist ein berühmtes Museum in London, dass vom Zuckerproduzenten Henry Tate gegründet und gestiftet wurde. Tate finanzierte darüber hinaus viele philanthropische Projekte und wurde in England gewissermaßen zum Namenspatron dieses Namens.

Theo

Theo ist die Kurzform von Theodor oder Theodorus. Der Name stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet "Geschenk Gottes". Im Mittelalter war der Name bei Geistlichen und Herrschern ein beliebter Bei- und Krönungsname. Bis heute unvergessen ist der Schlagertitel "Theo, wir fahr’n nach Łódź" von Vicki Leandros.

Timo

Der Name Timo begann als Timotheus oder Timon im Altgriechischen, bevor er als Kurzform ein eigenständiger Name wurde. "Timao" bedeutet so viel wie "wertschätzen" und "theos" ist das griechische Wort für "Gott". Eine andere Kurzform des Namens ist Timm oder Tim.

Tony/Toni

Tony leitet sich von dem römischen Familiennamen der Antonier ab und ist ebenfalls eine Kurzform von Anton. Im Italienischen und Spanischen gibt es die Variante Antonio. Im Englischen existiert der Name ebenfalls als Kurzform wie bei dem Comic-Superhelden Anthony "Tony" Stark, besser bekannt als "Iron Man".

Tico

Tico ist ein spanischer Kurzname. "El tico" ist ein Ausdruck für "der aus Costa Rica stammende", wird aber als Spitzname und Vorname auch ohne diese Bedeutung vergeben. Ebenfalls existiert die Schreibweise Tiko.

Tito

Der Name Tito leitet sich wahrscheinlich von einem der ersten Stämme her, die nach antiker Überlieferung zur Gründungszeit Roms lebten. Die Titier gaben sich häufig den Namen Titus, der auch als Name römischer Kaiser gebräuchlich war. Tito ist heute in Italien sowie im spanischsprachigen Raum als Name am verbreitetsten.