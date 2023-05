Mädchennamen mit T am Anfang

Tamara

Tamara ist ein biblischer Name, der viele verschiedene Bedeutungen trägt. Aus dem Aramäischen übersetzt bedeutet Tamara "die Dattelpalme" und ist ein Symbol für Schönheit. Im Hebräischen bedeutet Tamara "das Leben" und im Ägyptischen trägt der Name die Bedeutung "jene, die das Land liebt".

Tamika

Tamika ist ein moderner Mädchenname der vor allem in Haiti sehr beliebt ist. In Suaheli bedeutet "tamu" so viel wie "süß". Tamika wird demnach als "die Süße" übersetzt. In Haiti trägt der Name allerdings auch die schöne Bedeutung "die Blüte der aufgehenden Sonne".

Tanita

Der außergewöhnliche Mädchenname Tanita kommt aus dem Indischen und bedeutet "das Licht". Tanit war außerdem eine punische Fruchtbarkeitsgöttin.

Thekla

Thekla ist ein Mädchenname altgriechischer Herkunft. Er setzt sich aus den Wörtern "theos" für "Gott" und "kleos" für "Ruhm" zusammen. Thekla lässt sich damit als "Ruhm Gottes" übersetzten. Außerdem ist der Name bekannt durch die heilige Thekla von Ikonium, Schülerin des Paulus und eine orthodoxe Apostelin. Sie gilt als erste christliche Märtyrerin.

Theresa

Die sprachliche Herkunft des beliebten Mädchennamens Theresa ist unklar. In der Volksetymologie wird aber vermutet, dass der Name eine Verbindung zu der griechischen Stadt Thera hat. In diesem Sinne könnte Theresa als "die von Thera kommt" oder "Bewohnerin von Thera" übersetzt werden.

Tiffany

Tiffany ist ein englischer Mädchenname mit griechischer Herkunft. Er setzt sich aus den Wörter "theos" für "Gott" und "phainein" für "erscheinen" zusammen. Tiffany ist demnach eine "Erscheinung Gottes". Bekannt ist der Name durch den Film "Frühstück bei Tiffany's" von 1961.

Altdeutsche Mädchennamen mit T

Talea

Talea ist die friesische Kurzform des altdeutschen Namens Adelheid. Talea geht somit auf die altdeutschen Wörter "adal" und "heit" zurück, welche übersetzt "edel" oder "vornehm" und "die Art" oder "die Weise" bedeuten. Talea ist daher "von edlem Wesen". Eine schöne Variante des Namens ist Taleasa.

Tilda

Tilda ist eine Kurzform von dem beliebten Mädchennamen Mathilde, der einen althochdeutschen Ursprung hat. Mathilde setzt sich aus den Wörtern "maht" und "hiltja" zusammen, die übersetzt "mächtig" und "der Kampf" bedeuten. Tilda lässt sich demnach mit "die Mächtige" oder "die Kämpferin" übersetzen.

Thia

Thia ist eine Kurzform des alten deutschen Mädchennamens Thiathild. Dieser wiederum hat einen altdeutschen Ursprung und setzt sich aus den Wörtern "diot" für "das Volk" und "hiltja" für "der Kampf" zusammen. Thia wird demnach als "die Kämpferin für das Volk" interpretiert.

Traude

Traude ist ein alter Mädchenname mit altdeutscher Herkunft. Das altdeutsche Wort "trud" steht für "stark", "die Macht" oder "die Gewalt". Demnach trägt Traude die Bedeutung "die Starke" oder "die Mächtige".

Nordische Mädchennamen mit T

Taija

Taija ist ein seltener, finnischer Mädchenname. Er trägt im Deutschen die schöne Bedeutung "die Krone" oder "die Gekrönte".

Talvi

Der finnische bzw. estländische Mädchenname Talvi wird in Deutschland sehr selten vergeben. Talvi ist das finnische Wort für "Winter". Es ist daher ein perfekter Name für Mädchen, die im Winter geboren sind.

Tamme

Tamme ist ein seltener friesischer Vorname, der Mädchen sowie Jungen gegeben wird. Der Name geht auf das nordische Wort "thank" zurück, welches übersetzt "das Denken", "der Gedanke" oder "der Dank" bedeutet. Tamme wird demnach mit "tiefer Denker" oder "berühmt für seinen Gedanken" übersetzt.

Thora

Thora ist ein skandinavischer Mädchenname mit altnordischen Wurzeln. Er stammt von dem altnordischen Wort "thorr",welches übersetzt "der Donner" oder "der Donnergott" bedeutet, ab. Thora wird im übertragenen Sinne liebevoll "die Göttliche" genannt.

Thyra

Thyra ist ein seltener Mädchenname der vor allem in Skandinavien bekannt ist. Er kommt aus dem Altnordischen und geht auf die Wörtern "thorr" und "vig" zurück, die übersetzt "der Donner" oder "der Donnergott" und "der Kampf" oder "die Schlacht" bedeuten. Tyr ist außerdem ein altnordischer Gott des Kampfes.

Tindra

Tindra, das schwedische Wort für "glitzern" und "funkeln", wird erst seit den 1990er Jahren als Mädchenname verwendet.