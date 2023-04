Jungennamen mit V am Anfang

Valentin

Der lateinische Name ist wohl am häufigsten im Zusammenhang mit dem Valentinstag bekannt, welcher der Namenstag des heiligen Valentin, dem Schutzpatron der Liebenden ist. Der Name bedeutet übersetzt etwa "gesund sein" oder "stark sein".

Viktor

Viktor ist in den letzten Jahrzehnten konstant unter den Top 50 der beliebtesten Jungennamen gewesen. Der Name leitet sich vom lateinischen "vicere" (siegen) ab. Demnach ist Viktor "der Sieger". Besonders bekannt ist der Name Viktor durch den Beinamen des Herkules und des Göttervaters Jupiter.

Volker

Ein älterer Name, der aktuell wieder an Beliebtheit gewinnt. Übersetzt wird er mit "der Volkskämpfer" – zusammengesetzt aus den althochdeutschen Wörtern "folk" (Volk, Kriegsschar) und "heri" (das Heer, der Krieger, der Kämpfer).

Vinzent / Vinzenz / Vincent

Vinzent, Vinzenz und Vincent gehen auf den lateinischen Namen "Vincentius" zurück, was übersetzt "der Siegreiche" beeutet. Neuerdings werden die Namen auch mal mit W am Anfang geschrieben.

Berühmte Namensträger: Vincent van Gogh, Schauspieler Vincent Cassel, Musiker Wincent Weiss

Vito

Vito ist bekannt als die italienische Form des fast ausgestorbenen Namens Feit. Er geht auf das lateinische Wort vita ("leben") zurück und bedeutet "der Lebendige".

Vitali

Der Name hat eine lateinische Herkunft und geht auf das Wort "Vitalis" (gesunder, kräftiger Körper) zurück. Vitali ist demnach "der Kräftige" oder "der Gesunde". Auch die russischen und ukrainischen Schreibweisen Witali, Witaij und Wital sind geläufig. Bekanntester Namensträger ist wohl der ehemalige Boxer Vitali Klitschko.

Vladimir

Vladimir setzt sich aus dem slawischen "vlad" (Macht), dem gotischen "mērs" (groß) und dem althochdeutschen "mari" (berühmt) zusammen und bedeutet so viel wie "groß in seiner Macht". Der Name, für den es über 20 verschiedene Koseformen gibt, ist in Russland, der Ukraine und einigen Balkanländern beliebt. Bekanntester Namensträger ist der ehemalige Boxer Vladimir Klitschko.

Vance

Der ursprüngliche Familienname Vance geht auf das altenglische Wort "fenn" zurück, was Sumpf bedeutet. Phonologisch ähnlich, aber etymologisch nicht verwandt, ist der Name Vince, die englische Form von Vincent.

Vanja / Vanya

Der ursprünglich als Koseform vom (ost-)slawischen Iwan gebräuchliche Name hat sich längst verselbstständigt. Viele russische Märchenfiguren tragen den Namen.

Valdemar

Valdemar stammt aus dem nordgermanischen Sprachraum und setzt sich aus wald-a- (urgermanisch für "herrschen") und mǣrja ("berühmt", "bekannt") zusammen. Übersetzt bedeutet der Name als in etwa "der berühmte Herrscher". Hierzulande findet man den Namen auch oft in der Schreibweise Waldemar.

Vasilij

Der Name geht zurück auf das griechische Basileos, das Wort für König, bzw. dessen lateinische Form Basilius. Vasilij ist somit "der Königliche".

Vilém

Vilém ist die tschechische Variante von Wilhelm, was aus den niederdeutschen Wörtern "vilio" (Wille) und "helm" (Helm, Schutz) zusammengesetzt ist und mit "der entschlossene Beschützer" übersetzt werden kann.

Vivianus

Von dem Namen mit lateinischer Herkunft ist in Deutschland eher die weibliche Form Viviane oder Viviann bekannt.

Vince

Die englische Version von Vinzent, übersetzt "der Sieger" ist in Deutschland bisher eher eine Seltenheit. Bekannter Namensträger ist der Schauspieler Vince Vaughn.

Valentino

Valentino ist die italienische Form von Valentin, was übersetzt "der Starke" bedeutet.

Valerio / Valerius

Abgeleitet vom römischen Familiennamen Valerius, geht der Name auch auf das lateinische "valere" ("stark sein") zurück. In der Variante Valério ist er vor allem in Italien und Portugal beliebt.

Vadin

Der indische Name bedeutet übersetzt "gelehrter Redner" und ist in Deutschland nahezu unbekannt – und somit für Eltern, die einen seltenen Jungennamen mit V suchen, gegebenenfalls interessant.