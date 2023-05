Mädchennamen mit V am Anfang

Valencia

Valencia ist der Name einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, der aber auch als Mädchenname vergeben wird. Valencia leitet sich von dem lateinischen Wort "valentia", welches übersetzt "die Kraft" bedeutet, ab. Valencia kann daher als "die Kraftvolle" interpretiert werden.

Valentina

Valentina ist ein sehr beliebter Mädchenname mit lateinischen Wurzeln und wurde von dem lateinische Wort "valens" abgeleitet, welches übersetzt "gesund", oder "stark" bedeutet. Valentina wird daher als "die Starke" oder "die Gesunde" interpretiert.

Valeria

Valeria ist ein beliebter Mädchenname mit lateinischem Ursprung. Der Name geht auf das lateinische Wort "valere" zurück, welches übersetzt "gesund" oder "stark" bedeutet. Valeria trägt daher die kraftvolle Bedeutung "die Gesunde" oder "die Starke". Beliebte Varianten des Namens sind Valerie und Valea.

Valka

Valka ist ein einzigartiger Mädchenname mit altdeutschen Wurzeln. Er setzt sich aus den altdeutschen Wörtern "waltan" für "herrschen" und "ger" für "der Speer" zusammen. Eine beliebte Interpretation des Namens ist "die starke Herrscherin mit Speer".

Valkyrie

Der außergewöhnliche Mädchenname Valkyrie wird oft mit den altgermanischen Geisterwesen der germanischen Mythologie, den Walküren, in Verbindung gebracht. Den Sagen zufolge wählen die Walküren die ehrenvoll gefallenen Krieger aus und sorgen dafür, dass sie im Jenseits mit Speis und Trank versorgt werden. In der germanischen Mythologie galt das Erscheinen der Walküren als Zeichen dafür bald zu sterben. In Europa ist der Name heutzutage sehr selten, aber in südamerikanischen Ländern dafür umso beliebter.

Valmira

Valmira ist ein seltener Mädchenname mit albanischen Wurzeln. Er setzt sich aus den albanischen Worten "valë" und "mirë" zusammen, welche übersetzt "die Welle" und "gut" bedeuten. Valmira trägt daher die schöne Bedeutung "die gute Welle". Besonders für Surfer dürfte dieser Name interessant sein.

Vanadis

Vanadis ist ein außergewöhnlicher skandinavischer Mädchenname mit altnordischen Wurzeln. Er setzt sich aus den altnordischen Wörter "vanr" für "das Göttergeschlecht der Vanen" und "dis" für "die Göttin" zusammen. Die Vanen sind das älteste Göttergeschlecht in der nordischen Mythologie. Vanadis ist auch der Beiname von Freya, der germanischen Göttin für Fruchtbarkeit und Frühling.

Vanda

Der Mädchenname Vanda geht auf das altdeutsche Wort "wend" zurück, welches übersetzt "der Wandale" bedeutet. Der Stamm der Wandalen war früher ein ostgermanisches Volk. Obwohl der Name Vanda aus dem Althochdeutschen kommt ist er in Deutschland wenig verbreitet. Die Schreibweise Wanda ist auch möglich.

Vanessa

Der Mädchenname Vanessa ist in vielen verschiedenen Ländern beliebt. Der sprachliche Ursprung des Namens ist aber nicht geklärt. Vanessa gilt als erfundener Name des Schriftstellers Jonathan Swift, der den Namen als Pseudonym für seine Geliebte in seinem autobiografischen Gedicht Cadenus and Vanessa im Jahr 1726 veröffentlichte. Einer anderen Theorie zufolge könnte der Name Vanessa sich aber auch auf einen Gott der griechischen Mythologie namens Phanes bzw. Phanessa beziehen, der als Gott der Schöpfung verehrt wurde. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet "phainein" so viel wie "erscheinen", "leuchten" oder "strahlen". Vanessa könnte dieser Theorie zufolge als "die Leuchtende" oder "die Erscheinende" gedeutet werden.

Veena

Veena ist ein sehr seltener englischer Mädchenname und das englische Wort für diverse altindische Saiteninstrumente, die auf Hindi "Vina" genannt werden.

Velada

Der außergewöhnliche Mädchenname Velada hat lateinische Wurzeln. Er geht auf das lateinische Wort "velum", welches übersetzt "der Schleier" bedeutet, zurück. Im übertragenen Sinne wird Velada geheimnisvoll als "die Verschleierte" interpretiert.

Velia

Velia ist ein italienischer Mädchenname, der wahrscheinlich von dem lateinischen Wort "velius", welches überstetzt "verbergen" bedeutet, abgeleitet wurde. Velia war auch eine alte römische Stadt auf dem Gebiet des heutigen Orts Marina di Ascea, der südlich von Neapel am Meer liegt.

Velvet

Velvet ist ein Mädchenname englischen Ursprungs und bezieht sich auf den weich gewebten Stoff, der mit Luxus und Sinnlichkeit in Verbindung gebracht wird. Auf Deutsch bedeutet Velvet "Samt".

Venus

Der Mädchenname Venus hat einen lateinischen Ursprung und bedeutet direkt übersetzt "die Liebe". In der römischen Mythologie ist Venus die Göttin der Liebe, der Schönheit und der Sinnenlust. Eine bekannte Namensträgerin ist die erfolgreiche US-amerikanische Tennisspielerin Venus Williams.

Victoria

Der bekannte Mädchenname Victoria ist lateinischer Herkunft und bedeutet direkt übersetzt "der Sieg". Victoria war zudem die Siegesgöttin in der römischen Mythologie. Bekannt ist der Name durch Königin Victoria von England. Während Victorias 63-jähriger Regentschaft, auch das Viktorianische Zeitalter genannt, erlebte das britische Reich den Höhepunkt seiner politischen und ökonomischen Macht. Vor allem im deutschsprachigen Raum ist auch die Schreibweise Viktoria gebräuchlich.

Vilda

Vilda ist ein einzigartiger schwedischer Mädchenname. Im Schwedischen bedeutet "vild" so viel wie "wild". Daher trägt Vilda die reißerische Bedeutung "die Wilde".

Vinaya

Vinaya ist ein indischer Mädchenname, der in Deutschland selten vergeben wird. Übersetzt bedeutet Vinaya "die Demütige", "die Sanftmütige", "die Bescheidene" oder "die Disziplinierte".

Vinia

Der seltene Mädchenname Vinia ist eine Kurzform von Lavinia. In der römischen Mythologie ist Lavinia die Tochter von König Latinus und die Gattin des Äneas und wird als die Mutter aller Römer angesehen. Die sprachliche Bedeutung des Namens ist allerdings unklar.

Viola

Viola ist ein beliebter Mädchenname mit lateinischer Herkunft. Direkt übersetzt heißt Viola "das Veilchen". Im Italienischen bedeutet "viola" aber auch so viel wie "die Geige". Deshalb wird der Mädchenname auch häufig mit diesem Musikinstrument in Verbindung gebracht.

Viska

Viska ist ein isländischer Mädchenname mit altnordischer Herkunft. Der Name lässt sich auf das altnordische Wort "vizka", welches übersetzt "die Weisheit" bedeutet, zurückführen. Im übertragenen Sinne kann Viska daher mit "die Weise" übersetzt werden.

Vivien

Der französische Mädchenname Vivien kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und leitet sich von dem Wort "vivus" für "lebendig" und "lebhaft" ab. Vivien trägt daher die schönen Bedeutungen "die Lebendige" und "die Lebensfrohe".