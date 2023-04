Die beliebtesten Jungennamen mit W am Anfang

Will / Willi

Ursprünglich ist Will oder auch Willi eine Kurzform von Namen, die mit "Wil-" beginnen – wie zum Beispiel Wilhelm oder William. Inzwischen haben sie sich aber als eigenständige Vornamen etabliert. Vor allem im englischsprachigen Raum werden sie gerne vergeben. Ihre Bedeutung wird interpretiert als "der entschlossene Beschützer".

Wolf

Bei diesem Vornamen ist eine Übersetzung gar nicht nötig. In Anlehnung an das Tier, das diesen Namen trägt, steht Wolf auch als Vorname für Stärke, Mut und Klugheit. Ähnlich wie Will ist auch dieser Jungenname ursprünglich eine Kurzform von Namen, die mit "Wolf-" beginnen – so wie Wolfgang oder Wolfram.

Wyatt

Im englischsprachigen Raum wird der Name Wyatt gerne vergeben. Er ist die moderne Variante von Wyot, einem altenglischen Namen. Letzterer geht wiederum auf den Vornamen Wighard zurück. Übersetzt werden kann Wyatt mit "starker Kämpfer".

Wesley

Ursprünglich ist Westley (mit einem zusätzlichen T) ein Ortsname, der sich dann zu einem Familiennamen entwickelt hat. Erst später etablierte sich daraus Wesley als eigenständiger Vorname.