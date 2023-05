Wiebke

Wiebke ist ein Name, der heute vor allem in den Niederlanden, in Friesland und in Deutschland verbreitet ist. Er leitet sich vom althochdeutschen Wort "wig" (Kampf) ab und erhielt die Verniedlichungsendung -ke aus dem Friesischen. Er bedeutet also in etwa "kleine Kriegerin".

Wigdis

Wigdis ist heute ein isländischer Name, der aus dem Altnordischen stammt. Er kann mehrere Bedeutungen haben, darunter "Kriegerin", "Schwester" oder "junge Frau". Die geläufigere Schreibweise ist Vigdis.

Wilhelmine

Wilhelmine ist die weibliche Form von Wilhelm, einem Namen, der seinen Ursprung im Althochdeutschen hat. "Willio" bedeutet "Wille" und "helm" wiederum "Helm" oder metaphorisch "Schutz". Wilhelmina bedeutet demnach "die starke Beschützerin" oder "die Willensstarke". Die Kurzform ist Wilma.

Willow

Willow ist ein englischer Name, der "Weide" bedeutet. Der Name ist vor allem in den USA beliebt, unter anderem ist es der Name der Tochter der Sängerin P!nk.

Winifred

Winifred ist die anglisierte Form des walisischen Namens Gwenfrewi, der so viel bedeutet wie "weiße Versöhnung" oder "heiliger Friede". Der Name ist auch in der Form Winifride überliefert.

Winola

Der Name Winola leitet sich vom althochdeutschen Wort "wini" (Freund) ab. Die Endung -ola kommt auch bei Namen wie Carola vor. Der Name ist vermutlich erfunden.

Winona

Winona ist ein Name des amerikanischen Volksstamms der Dakota und bedeutet so viel wie Erstgeborene. Winona Ryder ist eine berühmte Trägerin des Namens, wurde jedoch nach einer nahe bei ihrem Geburtsort liegenden US-amerikanischen Stadt benannt.

Winter

Winter ist ein Name, der vor allem in den USA häufig als Vorname benutzt wird, obwohl er eigentlich eher als eine Jahreszeit bekannt ist. Der Name ist in Deutschland nicht als Name zugelassen.

Wisteria

Wisteria ist ein englischer Name, der wie viele andere in dieser Kultur von Blumen inspiriert ist. Auf deutsch heißt die betreffende Pflanze Blauregen oder Glyzinie.

Wolke

Der Name Wolke ist in Deutschland als Vorname zugelassen, die bekannteste Trägerin ist die deutsche Schauspielerin Wolke Hegenbarth. Der Name wird auch in den Niederlanden und Schweden vergeben und wird inzwischen auch unisex vergeben.

Wynne

Wynne ist ein Name, der aus dem Walisischen oder dem Irische-Gälischen stammt und "die Weiße" oder "die Weise" bedeutet. Der Name wird an Jungen wie Mädchen gegeben.