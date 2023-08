Diese 11 Mädchennamen erinnern an niedliche Puppen

Klar: Mädchen sind keine kleinen Püppchen. Sie sind schlau, wild, mutig und stark. Doch spätestens seit der "Barbie"-Film (seit 20. Juli in den Kinos) gerade alle Rekorde bricht, verbessert sich auch das Puppen-Image. In dem Film setzt sich sich Barbie schließlich klug mit dem Thema Frausein auseinander und nimmt eine gesellschaftskritische Perspektive ein. Es geht um die hohen Anforderungen an berufstätige Mütter und den Druck auf Frauen, immer perfekt sein zu müssen. Kurz gesagt: Sie macht Schluss mit dem Vorurteil des niedlichen Püppchens, das nicht viel mehr drauf hat als hübsch auszusehen!

Vor diesem Hintergrund ist es doch gar keine schlechte Idee, seine Tochter nach einer Puppe zu benennen. Denn spätestens jetzt ist klar: Auch Püppchen haben einiges auf dem Kasten!