Wow! Diese 11 Mädchennamen für das Sternzeichen Waage sind Harmonie pur!

Euer kleines Mädchen kommt als Waage zwischen dem 24. September und 23. Oktober zur Welt? Wie schön, dann könnt ihr euch auf eine Tochter freuen, die mit sich selbst im Reinen ist. Sie liebt Gerechtigkeit und Harmonie in ihrem Leben und vermeidet, wann immer es geht, Konflikte. Waage-Mädchen sind liebevoll, charmant, ehrlich und super warmherzig. Das wissen auch ihre Freunde im späteren Leben sehr an ihr zu schätzen. Die schönen Dinge im Leben, wie beispielsweise Schmuck, Mode, Kunst und Kultur, interessieren sie am meisten. Dazu gibt sie liebend gern Auskunft.