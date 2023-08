Erfolgsmensch! Diese 17 Mädchennamen für das Sternzeichen Widder klettern die Karriereleiter rauf

Eure Tochter soll zwischen dem 21. März und 20. April auf die Welt kommen? Herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr bald eine richtig starke Persönlichkeit in eurem Zuhause, denn Widder-Mädchen sind energiegeladen, willensstark, extrovertiert und besitzen eine dynamische, selbstbewusste Persönlichkeit. Sie gelten als erfolgsorientiert, ehrgeizig, abenteuerlustig, leidenschaftlich und besonders unkompliziert. Mädchen, die als Sternzeichen Widder sind, sind vor allem mutig und entschlossen. Mit ihm werdet ihr immer euren Spaß haben und garantiert keine Langeweile - und eure Tochter, die wird im späteren Leben mit Sicherheit die Karriereleiter hochklettern, denn sie ist ein Erfolgsmensch und kämpft bis zuletzt für das, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Chapeau!