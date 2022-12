Skandinavische Mädchennamen: nordisch, modern, wunderschön!

Agnes

Agnes, oder die ebenfalls geläufige Form Agneta sind wunderschöne skandinavische Namen, die "rein" oder "heilig" bedeuten.

Amalia

Amalia ist eine Kurzform von Namen wie Amalberga, Amalgunde oder Amalfrieda. Die Übersetzung des Namens geht auf das Altnordische zurück und bedeutet so viel wie tapfer, tüchtig und voran drängen. Somit ist Amalia "die Tapfere“

Annika

Dieser skandinavische Mädchenname ist hier schon länger beliebt und verbreitet. In seiner nordischen Form steht er für die verlängerte Varianten von "Anna". Der Zusatz "ika" ist dabei eine Verkleinerung, beziehungsweise Verniedlichung. Damit steht Annika direkt ins Deutsche übersetzt etwa für "Ännchen". Süß.

Astrid

Der Name Astrid ist vor allem in Schweden sehr beliebt und stammt ursprünglich aus dem Altnordischen. "Ass" (die Gottheit) und "fridr" (schön) ergeben die Bedeutung "die schöne Gottheit", daher finden wir, dass Astrid eine gute Namenswahl ist.

Birthe

Birthe ist ein skandinavischer, weiblicher Vorname, der sich von Birgit ableitet. Der Name geht auf den altnordischen Begriff "birhir" (Helfer, Beschützer) zurück und bedeutet "die Helferin" oder auch "die Göttliche".

Elina

Euer Töchterchen wird mit Sicherheit eine kleine Schönheit sein und deswegen passt der Name Elina ganz hervorragend. Er ist die schwedische Form von Helena und bedeutet “die Strahlende” und “die Schöne”.

Elsa

Der Name Elsa leitet sich wahrscheinlich von Elisabeth ab und ist in Skandinavien ein beliebter Vorname für Mädchen. Seit dem Disneyfilm "Die Eiskönigin" wird der Name immer beliebter und häufiger auch in Deutschland vergeben. Aufgrund seiner Kürze eignet er sich auch gut für Doppel- oder Zweitnamen.

Finja

Finja ist ein Name, der sich entweder vom Altnordischen "finnr" (Finnin) oder vom Gälischen "fionn" (rein, weiß, blond) ableitet. Eine Herleitung aus der isländischen Edda-Dichtung, in der die Riesinnen Fenja und Menja auftreten, ist ebenfalls möglich. Der Name existiert auch in der Schreibweise Finya und ist seit Jahren einer der beliebtesten Vornamen in Deutschland.

Freyja

Freyja ist das altnordische Wort für "Frau" oder "Edelfrau" und wurde gleichzeitig als Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Schönheit verehrt. Der Freitag wurde nach ihr benannt. Ein mächtiger Name, der vielleicht für euer Baby genau der richtige ist?

Frida

Der Name Frida stammt aus dem Althochdeutschen und leitet sich von dem Wort "fridu" (Frieden, Sicherheit) ab. Der Name ist heute in Skandinavien geläufig, auch wenn die berühmteste Trägerin des Namens, Frida Kahlo, aus Mexiko stammt.

Frigga

In der altnordischen Mythologie ist Frigga die Frau Odins und somit die mächtigste aller Göttinnen. Der Name bedeutet "die Liebende".

Greta

Dieser Vorname ist sowohl im Nordischen, als auch im Norddeutschen beheimatet. Zudem hat er sehr wahrscheinlich auch griechische Wurzeln. Der Vorname Greta steht in einer seiner Varianten für "Kind des Lichtes". Einfach nur schön.

Hanna

Ob mit "H" oder ohne "H" am Ende: Der skandinavische Mädchenname Hanna(h) ist auch hierzulande bereits seit langer Zeit sehr beliebt aufgrund seiner schönen Bedeutungen "Gnade", "Anmut" oder "Liebreiz" und ist mitterweile ein Klassiker. Mit diesem Vornamen macht ihr auf jeden Fall nichts falsch.

Hilda

Dieser weibliche Vorname wurde aus vielen verschiedenen Kulturen und Geschichten beeinflusst. Unter anderem ist er im Skandinavischen, Alt-Deutschen und auch Tschechischen gebräuchlich. Hilda bedeutet "die Kämpferin!"

Hilja

Leider oder zum Glück kennen Eltern die Charaktereigenschaften ihres Nachwuchs nicht schon vor der Geburt. Jedenfalls bedeutet der finnische Vorname Hilja so viel wie “die Stille”. Vielleicht wird euer Mädchen ja eine ganz ruhige und lässt euch auch mal eine Nacht durchschlafen.

Ida

Ida ist in Skandinavien ein sehr beliebter Mädchenname. Der Name kommt allerdings ursprünglich aus dem Althochdeutschen und bedeutet direkt übersetzt "die Arbeitende" oder "die Jungfrau". Aber Ida wird auch oft als die "göttliche Seherin" interpretiert.

Inga/Inge

Direkt oder indirekt soll dieser nordische Mädchenname mit dem Gott "Yngui" zusammenhängen, einem der Hauptgötter altgermanischer Stämme. Ob Inga oder Inge – schön ist dieser Vorname in jeder Variante.

Juna

Der hübsche Name Juna kommt vermutlich aus dem Keltischen und Lateinischen, hat aber einen mythologischen Ursprung. Im Keltischen existiert die Bedeutung "die Erwünschte“, was eine schöne Bedeutung für ein Neugeborenes ist. Im Lateinischen leitet sich der Name von der Göttin Juno ab, welche als Göttin der Geburt, Fürsorge und Fruchtbarkeit bekannt war.

Lene

Lene ist die skandinavische Kurzform von Helene und Magdalena und bedeutet übersetzt “die Leuchtende” und “die Erhabene”.