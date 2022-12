Ab wann braucht mein Kind kein Gitterbett mehr?

Und was ist mit den Gitterstäben? Wann sollen die raus?

Der Kinderbetten-Berater erklärt mir weiter: "Bei den Gitterstäben/Schlupfsprossen sollte man am besten testen, was zu den Bedürfnissen der eigenen Familie passt. Wir empfehlen Familien, die Sprossen zum Ein- und Ausstieg ab Kleinkindalter herauszunehmen. So können die Kleinen selbstständig hinein und heraus … und Mama oder Papa können entscheiden, ob sie die Sprossen zum Einschlafen noch weglassen. So können die Eltern leichter die Hand halten oder über den Kopf streicheln. Und wenn das Kind eingeschlafen ist, die Sprossen wieder einsetzen. So purzelt das Kind nachts nicht schlaftrunken oder mit Schlafsack aus dem Bett."

Und wenn man sich dann für das komplette Herausnehmen der Gitterseite entscheidet, rät der Profi zu einer Schutzseite und einer Absturzsicherung bzw. Rausfallschutz. Eine Altersspanne würde er so explizit nicht herausgeben, vielmehr ginge es um das Gestalten einer kindgerechten Schlafumgebung: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Kleinkind/Kind sich geborgen fühlt, wenn Eltern einen Rausfallschutz anbringen und dies vielleicht noch durch ein Zelt über dem Bett ergänzen. Und dieses Gefühl der Geborgenheit kann wiederum auch einen guten Schlaf fördern."

Und klar: "Bei Kindern, die im 'großen' Bett schlafen, empfehlen wir, den Rausfallschutz auch von der Betthöhe abhängig zu machen. Bei einer bodennahen Schlafhöhe passiert bei Unfällen weniger, als wenn das Kind im allerschlimmsten Fall aus einer Kojenbett-Höhe herausfallen würde", so Hermann Uppenkamp.