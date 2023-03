Mein Kind schläft nicht alleine: Was kann ich tun?

Frage einer Leserin*: "Mein Sohn ist jetzt ein Jahr und zwei Monate alt. Ich bin alleinerziehende Mutter und habe vier Kinder. Ihn bringe ich als Letztes zum Schlafen. Ich lege ihn auf meinen Arm und schaukele ihn in den Schlaf. Dann lege ich ihn in sein Bettchen, schon von Anfang an. Aber seit ein paar Wochen wacht er nachts auf, ruft 'Mama' und will bei mir im Bett schlafen. Da ich zu müde und kaputt bin, ihn wieder so zu schaukeln und sitzen zu bleiben, lege ich ihn neben mich, und er schläft sofort weiter. Wie gewöhne ich ihm das am besten ab? Mittags schläft er kurz in seinem Bett. Leider tritt mich der Kleine nachts dauernd und dreht sich hin und her. Ich bekomme keinen Schlaf."