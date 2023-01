Ungewöhnlich: Vibrator half diesem Baby SOFORT beim Einschlafen

Einschlafhilfe, mal anders: Verzweifelter Papa legt Vibrator ins Babybett

Auch bei Baby Lucie wollte nichts beim Einschlafen helfen – kein Wippen, kein Singen. Ihre übernächtigten Eltern Laura und Brad Bentley hatten schon Sorge, dass sie bald jede Nacht unter Gebrüll wach bleiben würden. Doch dann fand Papa Brad eine Einschlafhilfe für sein Baby. Nun, ja, eine etwas andere Art Einschlafhilfe: den Vibrator seiner Frau. Es klingt verrückt, war aber einen Versuch wert. Er legte das Sextoy in das Babybett und nach nur wenigen Minuten verhalf die Vibration seiner damals nur zehn Wochen alten Tochter ins Land der Träume. Das Baby schlief tief und fest.

Mutter war zuerst irritiert von der Vibrator-Idee

Mama Laura dachte zuerst, sie höre nicht richtig, als ihr Mann ihr davon erzählte. Sie musste sich an diese verrückte Methode erst einmal gewöhnen, so verrät sie auf Instagram: "Ich habe mich fast an meinem Tee verschluckt, als er mir davon erzählte!" Keine Sorge, anderen Eltern (eingeschlossen uns) wäre es wohl auch so ergangen …