So fällt euren Kindern die Zeitumstellung leichter

Die Herausforderungen der Winterzeit für Kinder – und Eltern!

In der Winterzeit liegt das Problem darin, dass der Nachwuchs schon vor der eigentlichen Schlafenszeit müde wird. Wenn das Kind bislang um 19 Uhr ins Bett gegangen ist, zeigt die Uhr nun aber erst 18 Uhr. Eltern müssen ihre Kids dann wachhalten – und mit ein bisschen Pech sind die dann irgendwann so überdreht, dass ans Schlafengehen nicht mehr zu denken ist. Nach und nach kann das zu einem Schlafdefizit führen, und die Folgen eines übermüdeten Kindes kennen viele Eltern leider nur allzu gut. Plus: Bei der Winterzeit sind die Kinder häufig am nächsten Morgen seeeeehr früh wach. Wenn ihr also ohnehin schon kleine Lerchen zuhause habt, dann stehen diese in den nächsten Tagen wohl nicht um 6 Uhr auf, sondern vielleicht sogar schon um 5 Uhr. Stellt euch lieber mental darauf. Und vor allem, liebe Eltern, geht auch selbst einen Tick früher ins Bett, damit ihr den nächsten Tag gut meistert.

Die Herausforderungen der Sommerzeit für Kinder – und Eltern!

Bei der Zeitumstellung im Frühjahr werden die Uhren nachts eine Stunde vorgestellt. Kinder wachen dann eventuell später auf und Eltern freuen sich über eine Extrastunde Schlaf. Aber auch hier kann es am Abend Probleme geben: Das Kind liegt zwar zur gewohnten Zeit im Bett, kann aber vermutlich noch nicht einschlafen, da die innere Uhr sagt, dass es noch zu früh ist. Auch bei der Umstellung auf die Sommerzeit reagieren viele Kinder durch den Schlafmangel häufig quengelig und sind gereizt.