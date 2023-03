Sind eure Kinder eher Eulen oder Lerchen?

Sie zählt zu diesen Fragen, die seit Jahren diskutiert wird – und bei der sich trotz eindeutiger Antworten nichts geändert hat: Beginnt der Unterricht an deutschen Schulen morgens zu früh? Einschlägige Schlafforscher fordern nimmermüde eine Verschiebung von der ersten Stunde auf 9 Uhr – und nach dem Corona-Lockdown haben sich Millionen Familien ohnehin an einen leicht verzögerten Start in den Tag gewöhnt. Doch was ist eigentlich mit den Kita-Kindern, um die es in solchen Debatten nie geht – obwohl viele Kindertagesstätten ihre Türen bereits um sieben Uhr öffnen? Natürlich ist dieser Frühdienst ein Segen für alle Pflegekräfte, Mediziner in Krankenhäusern, Menschen, die im Handel arbeiten, oder Berufspendler mit langen Wegen. Aber was bedeutet das frühe Aufstehen eigentlich für die Kinder? Ist der einen Segen der anderen Fluch? "Die meisten Kleinkinder sind ziemlich gute Frühaufsteher. Sie sind früh wach und haben morgens viel Energie. Vorausgesetzt sie bekommen genug Schlaf", beruhigt Ewa Cionek-Szpak, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Chefärztin der Oberberg Fachklinik Wasserschlösschen. Davon können wohl die meisten Eltern ein (leidvolles) Lied singen.

Gerade am Wochenende läuft der Nachwuchs ja gerne mal um 5 Uhr morgens zur Höchstform auf. Tatsächlich verändert sich das Schlafbedürfnis der Kinder im Laufe der ersten Lebensjahre. Schlafen kleine Babys oft noch 16 bis 18 Stunden am Tag, brauchen Krippenkinder im Durchschnitt "nur" 13 Stunden Schlaf täglich – verteilt auf ein ausgedehntes Nickerchen am Mittag und den Nachtschlaf. Im Übergang zum Kindergarten nimmt das Schlafbedürfnis weiter ab. Die meisten Vier- bis Sechsjährigen schlafen mittags kaum noch. Zehn bis zwölf Stunden Schlaf in der Nacht reichen ihnen

völlig aus.