Schlafstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern: Warum wird mein Kind nachts immer wach?

Schlafmuster sind individuell und bilden sich erst im Laufe des ersten Lebensjahres heraus.

Das betont Boris Schößler. Es sei wichtig herauszufinden, wie die Eltern eine Schlafstörung definieren. Außerdem gilt es einzuordnen, ob es sich um eine Einschlaf- oder Durchschlafstörung handelt. Will man herausfinden, ob tatsächlich eine Schlafstörung vorliegt, muss man viele Aspekte berücksichtigen. Zunächst einmal schauen sich die Fachleute das Kind genau an und ermitteln den allgemeinen Gesundheitszustand. Auch die Eltern-Kind-Interaktion spielt eine große Rolle. Wie feinfühlig sind die Eltern, reagieren sie auf die Impulse ihres Kindes und unterstützen sie die Autonomieentwicklung ihres Sprösslings?

Zusätzlich sind die Rollenverteilung in der Familie, die Betreuungssituation des Kindes und der aktuelle Kräftezustand der jeweiligen Familienmitglieder wichtig. In weiteren Schritten ermitteln die Ärzte mit professionellen Messverfahren die Schlafdauer, Schlafhäufigkeit und Schlaftiefe. In einigen Fällen kann auch ein Schlafprotokoll hilfreich sein. Übrigens: Der Schlafbedarf ist individuell unterschiedlich und etwaige Richtlinien sind eben nur Richtlinien, von denen man auch abweichen kann. Genauso ist auch das Temperament eines jeden Kindes anders.

Wie ist die Schlafsituation?

Die Ärzte werden die Eltern auch danach fragen, wie der Tagesablauf, die Schlafsituation und das Ins-Bett-Bringen konkret ablaufen. Möglicherweise lassen sich hier Hinweise finden, weshalb der Schlaf oder das Einschlafen gestört sind. Werden Übermüdungsanzeichen oder Unruhe des Kindes möglicherweise übersehen oder zu spät wahrgenommen? Oder kann man die Reize, die auf das Kind einströmen, noch runterfahren, wenn es in Richtung Schlafenszeit geht?

Wann ist es wirklich eine Schlafstörung?

Boris Schößler spricht hier von der "Dreier-Regel": Ist das Kind drei Mal in der Nacht wach, in drei Nächten pro Woche und das in drei aufeinanderfolgenden Wochen, liegt wohl eine Schlafstörung vor. Das weitere Vorgehen besprechen die Eltern dann mit dem Arzt.