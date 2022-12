"Halt dein Baby wach, dann schläft es heute Nacht besser!" Warum das ein Irrglaube ist ...

Mythos: "Halt dein Kind doch wach, dann schläft es besser!"

Apropos Regelmäßigkeit, dazu hat Schlafexpertin Sylvia Abenthum auch einiges zu sagen. Denn sie hält nichts davon, Babys "künstlich" wachzuhalten, damit sie vermeintlich besser/länger/durchschlafen:

"Ein fünf Monate altes Baby, das in der Regel drei Schläfchen benötigt, sollte dann das dritte Schläfchen einfach weglassen. Aus ca. 2,5 Stunden Wachzeit bis zum Abend werden dann 5 Stunden Wachzeit. Doppelt so viel. Ein neun Monate altes Baby, das in der Regel noch zwei Schläfchen benötigt, soll das zweite Schläfchen weglassen. Aus 3,5 Stunden Wachzeit werden 8 Stunden Wachzeit."

Beispiele wie diese kennt die Schlafcoachin aus ihrem beruflichen Alltag. Sie erklärt auf ihrem Instagram-Account:



"Was passiert? Aufgrund der viel zu hohen Wachzeit fallen diese Babys in die Übermüdung. Übermüdung führt wiederum dazu,

dass das Einschlafen sich erschwert,

die Nacht unerwartet kurz ausfällt

und tatsächlich:

dass die Nacht unruhig ist. Sie wird demnach nicht besser. Im Gegenteil."

Für Sylvia Abendthum ist also klar, es handelt sich um einen Mythos. Lasst eure Babys schlafen, wenn sie müde sind.