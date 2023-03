Gute Gründe, warum Kinder auch mal mit den Händen essen dürfen

Essen begreifen

Wenn ein Baby beginnt, nach dem, was auf dem Teller liegt zu greifen, ist das erstmal ein schönes Zeichen. Denn: Es zeigt Interesse am Essen lernen. Gefüttert werden reicht nicht mehr aus, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, es will die Lebensmittel selbstständig entdecken und tastet sich heran – An diesem Prinzip orientiert sich übrigens der Ernährungsansatz Baby-led Weaning (kurz BLW). Die ersten Ess-Versuche sind verständlicherweise etwas unbeholfen. Denn das Sehen und das Ergreifen muss erst geübt werden. Eurer Kind trainiert die Auge-Hand-Koordination. Kinder nehmen bei Lebensmitteln Temperaturunterschiede wahr, lernen verschiedene Konsistenzen und Formen zu erfühlen und dementsprechend ihre Motorik, den Griff und die Kraft, die sie aufwenden, anzupassen.

Hier ist das Essen, aber wo ist der Mund?

Nach dem Tastsinn soll der Geschmackstest folgen. Das Essen von der Hand in den Mund zu schaffen, stellt sich aber bei den ersten Versuchen als gar nicht so leicht raus. Wo ist denn nun die Futterluke? Und wie bekommt man das Essen aus der fest geschlossenen Faust in den Mund? Auch wenn die ersten Portionen irgendwo im Gesicht landen, ist das übehaupt nicht schlimm. Durch das Ausprobieren wird die räumliche und die Körperwahrnehmung weiter gestärkt. Von Mal zu Mal wird der Bewegunsablauf routinierter und treffsicherer.

Zu guter Letzt ...

Die Koordination, die die Kids beim Essen mit den Händen üben, ist ebenso hilfreich dabei, letztendlich das Handling mit Besteck zu lernen: Ab einem bis eineinhalb Jahren könnt ihr damit beginnen eurem Kind einen Löffel anzubieten. Gabel und schließlich Messer kommen erst dazu, wenn es im Umgang mit dem Löffel sicher ist. Die meisten Kinder können ab etwa 4 Jahren gut mit dem Besteck umgehen und essen.

Ganz wichtig: Lasst den Spaß beim Essen nicht zu kurz kommen. Der Mini-Mensch freut sich Neues zu entdecken und der Anblick ist dabei für uns doch auch oft einfach nur zum Schießen. Den Rest regelt dann später ein Feuchttuch. ;-)