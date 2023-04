Diese Besonderheiten haben nur Dezember-Babys

Das Dezember-Baby-Horoskop: Sternzeichen Schütze

Wer zwischen dem 23. November und 21. Dezember geboren ist, ist das Sternzeichen Schütze. Mit Leidenschaft und Offenheit gehen sie ihren Weg durchs Leben. So kommt es, dass sie stets als optimistisch und schwungvoll wahrgenommen werden. Der ehrliche und aufrichtige Umgang mit ihren Mitmenschen ist Schützen sehr wichtig, und auf der Suche nach neuen Abenteuern bleiben sie stets neugierig und weltoffen. Ihre intuitive und sorglose Art wirkt auf ihre Mitmenschen inspirierend. Intelligent und geschickt meistern Schützen jede Konfrontation und Argumentation. Was für Schützen allerdings die Lust am Debattieren und Überzeugen ist, kann von ihren Mitmenschen ab und an als Überheblichkeit missverstanden werden.