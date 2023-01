Wenn Babys fremdeln, kann ein T-Shirt helfen ...

In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres beginnen die meisten Babys mit dieser Phase: Sie fremdeln. Manche mehr, andere weniger. Ihnen nicht bekannten Gesichtern wird nun nicht nur schüchtern begegnet, manche Kinder fangen regelrecht an zu weinen und sich vor Fremden zu fürchten. Obwohl die natürlich nur mit den besten Absichten unterwegs sind. Noch "krasser": Selbst bekannte, ja geliebte Menschen werden mit Nichtachtung, Scheu und bitterlichem Weinen begrüßt. Da können Oma und Opa schon mal sehr irritiert sein, wenn das Enkelkind so gar nicht mehr auf den Arm will und Zuflucht nur bei Mami und Papi sucht. Aber, keine Sorge: Ein völlig natürlicher Prozess in der Entwicklung, den fast alle kleinen Menschen durchleben. Denn das Kind kann nun zwischen vertrauten und unvertrauten Personen unterscheiden.

Mehr dazu, warum Fremdeln so wichtig ist, könnt ihr hier lesen: