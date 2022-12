Tauchen im Babyschwimmkurs: Ein (un)gefährlicher Spaß?

Herzschmerz im Becken: Wenn Tauchen beim Babyschwimmen zur Hürde wird

Viele Mütter berichten, dass sie einen großen Herzschmerz verspürten, als sie im Babyschwimmkurs ihr Kind untertauchen sollten. "Ein zunächst mulmiges Gefühl beim Untertauchen des Babys ist nachvollziehbar und natürlich", sagt Jasmin Treiber-Meier. "Aber Herzschmerz brauchen die Mamas und Papas deshalb nicht zu haben – für die Kleinen bedeutet das Tauchen in der Regel keinen Stress. Fühlen sich Eltern beim Tauchen jedoch unwohl, bemerkt das auch ihr Kind. Damit wird das Tauchen negativ behaftet und erfüllt nicht seinen Sinn. Deshalb sollten die Eltern ihre Gefühle ernst nehmen und nur dann Tauchen, wenn sie sich damit auch wirklich wohlfühlen", so die Expertin.

Babys untertauchen: Sind negative Auswirkungen möglich?

Die Expertin gibt eine klare Empfehlung: "Das Baby unter Wasser nicht loslassen!" Denn: Durch den fehlenden Körperkontakt könnte das Kind Angst bekommen. Das heißt auch: Wenn sich das Baby verschlucken sollte oder weint, darf beim Trösten keine Panik vermittelt werden. Am wichtigsten ist und bleibt es, immer auf die Gefühle und Reaktionen des Babys zu achten. "Sollte es sich abwenden, weinen oder sonstige Unsicherheiten zeigen, ist das Tauchritual abzubrechen", rät Jasmin Treiber-Meier.

Kann das Untertauchen sich negativ auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind auswirken? Auch hier gilt: Achtet auf euer Kind. Hat es Freude und Spaß im Wasser – und vielleicht sogar am Tauchen? Dann sind keine negativen Auswirkungen auf die Beziehung zu erwarten. "Das Tauchritual sollte jedoch nur von Bezugspersonen des Babys, also Mama oder Papa, durchgeführt werden – nicht von Unbekannten, wie zum Beispiel der Kursleitung", so die Expertin. Außerdem wichtig: "Während des Tauchens ist der Körperkontakt beizubehalten, um dem Baby Sicherheit zu geben." Dabei ist auf die Reaktionen des Kindes zu achten und diese zu berücksichtigen. Das heißt also eventuell auch, den Tauchvorgang abzubrechen. "Ebenso sollten Eltern ihre eigenen Gefühle beim Tauchen ernst nehmen: Fühlen sie sich unwohl, überträgt sich das auf ihr Kind. In dem Fall ist dann vom Tauchen abzusehen.“

Werden verschiedene Grundsätze beim Tauchen eingehalten, seien keine Komplikationen zu erwarten: "Das Tauchritual sollte allerdings gut vorbereitet und langsam aufgebaut werden", sagt Jasmin Treiber-Meier. Dazu gehöre vor allem das oben beschriebene Vorgehen.

Folgendes Video sorgte auf sämtlichen Social-Media-Kanälen für viel Aufsehen und ging viral. Er löste erneut eine Debatte über die Technik aus. Einige selbsternannte Experten warnten ausdrücklich vor der Methode. Andere behaupteten, dass sie sicher sei, weil Babys "instinktiv schwimmen können". Uns ist ehrlich gesagt das Herz in die Hose gerutscht, als wir uns den Clip angesehen haben. Aber schaut selbst: