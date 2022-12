Baby abhalten: So funktioniert die Windelfrei-Methode

Was bedeutet Teilzeit-Windelfrei?

"Shit happens" – das Motto passt beim Abhalten wohl sehr gut. Denn natürlich geht auch mal was daneben, wenn der Nachwuchs keine Windel trägt. Gerade unterwegs oder beim Spielen sind Kinder gerne mal so abgelenkt, dass sie nicht auf "Pipi" oder "Kacka" achten. Viele Mütter schwören daher auf "Teilzeit-Windelfrei", sprich das Kind trägt in bestimmten Situationen und meistens auch nachts noch eine Windel. Einige ziehen ihren Kindern sogar ständig eine Windel an und berichten, dass die Kommunikation trotzdem klappt. Die Windel wird dann quasi wie eine Unterhose verwendet. Hier können Windel-Pants gut funktionieren. Die gibt es mitllerweile auch aus Stoff, sie wirken wirklich fast wie eine Unterhose. Sie werden auch Töpfchen-Trainingshose* genannt. Und auf einen Body sollte man in diesem Fall auch eher verzichten.

Letztlich gibt es viele Möglichkeiten, das Abhalten in den Alltag zu integrieren, wenn man es denn möchte. Und wenn nicht, gehen die Kinder irgendwann trotzdem auf die Toilette. Jeder sollte es so machen, wie er es mag und wie es für die Familie und das Kind am besten passt.