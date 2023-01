So wird euer Kind lernen, seinen Po allein abzuwischen

Ab wann können Kinder selbst den Po abwischen?

In diesem Artikel werdet ihr kein konkretes Alter lesen, ab welchem eure Kinder sich den Po selbst abwischen müssen. Denn: Wie bei den allermeisten Dingen, die mit Kindern zusammenhängen, ist das Alter auch hier seeeehr individuell. Die einen wollen sich direkt nach dem Trockenwerden schon selbst den Popo abputzen. Dann solltet ihr es auch zulassen, selbst wenn die Unterhose vielleicht zuerst ein bisschen darunter leidet. Die anderen brauchen auch noch bis zur Grundschulzeit Toiletten-Assistenz. In diesem Fall geduldig bleiben und immer mal wieder thematisieren. Wichtig zu bedenken: In der Schule selbst wird eurem Kind keiner mehr beim Abwischen helfen. Bis dahin solltet ihr es also möglichst geübt haben. Hier findet ihr wertvolle Tipps, um das große Geschäft voll und ganz in die Hände eurer Kids zu übergeben.