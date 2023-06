Baden soll eigentlich etwas Schönes sein. Doch nicht alle Babys freuen sich über den anstehenden Waschgang in der Badewanne. Viele schreien wie am Spieß, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen – und lassen sich auch nur schwer beruhigen. Was kann da helfen? Unsere Tipps für verzweifelte Eltern!