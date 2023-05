Als die Ärzte nicht mehr weiterwussten, rettet eine Mama ihr Extremfrühchen mit der Känguru-Methode

Kuscheln als Lebensretter

In der folgenden Zeit saß Amy Tag für Tag stundenlang mit ihrem Baby auf der Brust da, kuschelte sie und beobachtete, wie sie allmählich stärker wurde.

"Es ist verrückt, dass das Kuscheln so eine Wirkung hatte – es hat ihr das Leben gerettet", ist Amy sich sicher. "Es war auch gut für mich, weil es meinen Stresspegel gesenkt hat, als ich sie hielt."

Als Elsie am 2. Dezember 2021 geboren wurde, warnten die Ärzte Amy und ihren Ehemann Scott, dass sie möglicherweise nicht überleben würde. Ein halbes Jahr später durften die Eltern ihr kleines Mädchen endlich nach Hause holen. "Ich war so erleichtert, als wir das Krankenhaus verlassen und Elsie nach Hause bringen konnten. Es ist so surreal, sein Baby in den Armen zu halten und darüber nachzudenken, dass man es hätte verlieren können. Sie nach all dieser Ungewissheit zu Hause zu haben, war pures Glück."