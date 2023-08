Aus diesen Gründen stören Schnullerketten (nicht nur) beim Zahnen

Schnullerkette erschwert das Abgewöhnen

Einen Schnuller wieder abzugewöhnen bedeutet für viele Stress – unruhige Nächte, viel Schreien und viele Kämpfe zu Hause. Dabei muss dies gar nicht sein, wenn man bedenkt, dass der Schnuller schrittweise entwöhnt werden kann und sollte. Und zwar liebevoll.

Die Schnullerkette ist dabei nicht immer sehr hilfreich, denn dank ihr ist der Schnuller zwar immer gleich da, aber leider auch immer im Blickfeld. Der Vergleich, dass man, wenn man abnehmen möchte, den Kühlschrank voller Süßigkeiten hat, ist vielleicht nicht ganz passend. Aber so kann man sich vorstellen, wie schwer es ist, eine Gewohnheit zu ändern, wenn man das Objekt der Begierde immer vor der Nase hat.

Alternative zur Schnullerkette finden

Bestenfalls von Anfang an, aber spätestens zur Schnullerentwöhnung sollte also die Schnullerkette weg und durch ein geeigneteres Hilfsmittel ersetzt werden, das es dem Kind etwas erleichtern kann, andere Strategien zu akzeptieren. Logopädin und Inner-Me-Gründerin und Expertin Catja Eikelberg kennt aus der Praxis Boxen oder Schnullergaragen. Einige Eltern benutzen diese bereits - sie sind selbst gebastelt oder gekauft und können hierbei helfen. Eine solche Box oder Garage für den Schnuller ist leicht, kann in Reichweite als Sicherheit für das Kind oder die Eltern am Buggy oder im Auto aufgehängt werden und trotzdem ist der Schnuller nicht direkt sichtbar.