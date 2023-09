Auch beim Fläschchengeben ist intensives Bonding möglich!

Haut an Haut, Herz an Herz

Bei Instagram liest man immer wieder den Hashtag #stillenistliebe. Und bekommt dazu weichgezeichnete Bilder von glücklichen Mamas und ihren Babys präsentiert. In der Realität sieht das natürlich nicht immer so rosig aus. Aber die Aussage dahinter stimmt: Stillen ist Liebe, weil es Mutter und Kind verbindet. Und genau das Gleiche gilt für das Füttern von Milchersatznahrung. Die Flasche sollte nicht mal eben so nebenbei gegeben werden. Ein gemütlicher Platz ohne viel Trubel sorgt dafür, dass sich das Baby beim Füttern vollends auf die Mama konzentrieren kann. Haut an Haut gekuschelt, das Kind am besten nur in der Windel, dicht an die Brust geschmiegt, wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das die seelische und körperliche Entwicklung des Babys positiv beeinflusst. Und das Band zwischen Mama und Nachwuchs immer fester werden lässt.

Füttern ist Mamasache. Oder Papasache.

Kaum ist das Baby da und die Verwandtschaft das erste Mal zu Besuch, möchte jeder gerne einmal das Baby halten. Und wird es nicht gestillt, wird auch gerne mal das Füttern von anderen Personen übernommen. Das mag praktisch sein (besonders für die Mama, die dadurch entlastet wird), gut ist es aber nicht. Säuglinge sind gerade in den ersten Wochen vielen äußeren Reizen ausgesetzt. Sie sollen in Ruhe trinken, damit sie nicht so viel Luft schlucken und möglicherweise Bauchweh bekommen. Dafür brauchen sie einen sicheren Hafen – und das ist am Anfang die Mutter. Ihre Stimme und ihr Geruch sind dem Kleinen so vertraut, dass es sich ganz dem Trinken hingeben kann. Wenn das Füttern schon ein bisschen eingespielter ist, darf Papa als zweite Bezugsperson hinzugenommen werden.