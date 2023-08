"Liebe Eltern: Das Leben mit Baby ist hart. Aber es wird leichter! Versprochen!"

Blitzumfrage: Wo und wie lest ihr diesen Text? Heimlich während der Einschlafbegleitung? Beim Stillen? Beim Kinderwagen schieben? Oder befindet ihr euch gerade in dem berühmt-berüchtigten Zeitfenster, in dem der Nachwuchs schon schläft und man selbst längst dasselbe tun sollte – es aber einfach nicht kann, weil man zum ersten Mal am Tag selbstbestimmt ist und diese Zeit einfach einen Moment genießen möchte, in der man sich nur um sich selbst kümmern muss?

Wenn ihr gerade mindestens ein Mal laut JA gedacht habt, dann seid ihr hier genau richtig. Dieser Text ist für euch, liebe Baby- und Kleinkind-Mamas!