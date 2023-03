Unerwartet: Nina und Lara von "Das Twinteam" gehen getrennte Wege

Update 13. September 2021: Lara ist endlich schwanger! Nach einem Wechselbad der Gefühle, da Ultraschallergebnis und Schwangerschaftswoche nicht zusammen passten, gibt es nun Entwarnung: Der HCG-Wert ist ordentlich gestiegen, die Schwangerschaft ist bestätigt. Wir drücken der kleinen Familie alle Daumen für die kommenden Monate!

Juni 2021: Wir haben mit Nina und Lara, dem Twinteam, gesprochen.

Schwanger mit 21. Mitten im Studium. Schon in der Schwangerschaft war klar, dass sich der Vater gegen eine gemeinsame Zukunft entschied. Mehr will Nina Piaskowy, inzwischen 29, nicht dazu sagen. Schließlich hat sie ihre Familie und vor allem ihre Zwillingsschwester Lara an ihrer Seite. Nina und Lara ziehen Ninas Tochter Lea gemeinsam groß.

Diese Familienkonstellation habe sich einfach so ergeben, erzählen die beiden. Geplant war das nicht. Und die Zwillingsschwestern leben auch nicht absichtlich ein bestimmtes "Modell". Wobei es ihnen wichtig ist, ihren Beitrag zu leisten für mehr Toleranz und für die Enttabuisierung von unkonventionellen Familienmodellen. "Für unsere Familie und Freunde war es genauso selbstverständlich wie für uns, dass wir uns gemeinsam um Ninas Kind kümmern", sagt Lara. "Wir haben beide noch bei unseren Eltern gewohnt, als Lea zur Welt kam." Und das war ein Glück, denn in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft hatte Nina mit heftigen Komplikationen zu kämpfen: Bei der ungeborenen Lea wurde eine Wachstumsretardierung festgestellt, Nina hatte schließlich eine Plazentaablösung. Ein ständiges Bangen begann, Klinikaufenthalte folgten. Nach einer dramatischen Geburt musste Lea noch einige Wochen in den Inkubator (Brutkasten) und über eine Sonde ernährt werden.

Schwerer Start ins Leben

"Lea wurde einfach in dieses Leben geschleudert, sie musste hier erst mal ankommen", sagt ihre Mutter Nina heute. "Das hat sich darin gezeigt, dass sie die Nahrungsaufnahme komplett verweigerte." Zwischendurch konnte Nina die Kleine auch stillen, aber die ersten zwei Lebensjahre waren aufgrund dieser Krankheitsgeschichte sehr mühsam. Für Lara und Nina stand die Lösung von Anfang an fest: Sie würden Lea mit Liebe überschütten. Und das taten sie. Am Ende gab es sogar Ärzte, die sagten, dass diese Liebe Lea habe gesunden lassen. Die inzwischen siebenjährige Lea ist nun schon seit Jahren topfit und gesund.