Kopf hoch: Du bist eine tolle Mama!

Liebe Mama,

dein Tag ist immer voll und durchgeplant. Selbst am Wochenende und im Urlaub bist du immer für deine Kinder da, Zeit nur für dich hast du fast nie. Und dann kommt der Punkt, an dem es dir zu viel wird, an dem du an deine Grenzen kommst. Und dann lockerst du die Regeln. Eben weil es nicht mehr anders geht. Und weißt du was? Das ist total okay! Das macht dich nicht zu einer schlechteren Mutter. Ganz im Gegenteil ...