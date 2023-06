Zwillingsmama gesteht: "Fahrradhelme sind hässlich, nervig und lästig ..."

Vor ein paar Jahren postete Model Barbara Meier einen Schnappschuss von einer Fahrradtour in Wien. Schicke Sonnenbrille, schwarzes Sportoutfit, streng gebundener Pferdeschwanz, und im Profil zeichnet sich ihr Babybäuchlein ab: Normalerweise kassiert die Siegerin der zweiten "Germany’s Next Topmodel"-Staffel neben Tausenden Likes auch Hunderte nette Kommentare.

An diesem Sonntag im Mai aber gab‘s einen kleinen Shitstorm. Denn etwas fehlte auf dem Foto: ein Helm. "Wer Hirn hat, der schützt es", schrieb ein User, "Und jetzt komm mir nicht mit 'Das war nur fürs Foto ...'" Tatsächlich rechtfertigte sich Barbara Meier exakt so – in ihrer Story sah man sie aber munter ohne Helm fahren.