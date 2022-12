Mit welchen Voraussetzungen kann eine Familienkur beantragt werden?

Eine Familienkur kann beantragen, wer gewisse Voraussetzungen erfüllt und auch nachweisen kann. Eine Bedingung für die Genehmigung einer Familienkur ist, dass alle Familienmitglieder gesundheitlich beeinträchtigt sind. Dies ist auch erfüllt, wenn euer Kind eine starke gesundheitliche Beeinträchtigung hat, sodass die intensive Betreuung die gesamte Familie betrifft. Ein anderer Grund kann eine Depression oder eine Fehlgeburt sein.

Wichtig ist dazu eine Begründung, warum ihr die Familienkur benötigt, statt eine andere Form der Kur (zum Beispiel anstelle einer Mutter-Kind-Kur). Die Begründung dafür ist aber oft bereits in dem Problem gegeben: Haben die Eltern ein Leiden, so überträgt sich dies unweigerlich meistens auch auf die Kinder oder eben anders herum. In einer Therapie sollten daher alle Familienmitglieder einbezogen werden.